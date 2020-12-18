Xem tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của 12 con giáp: Thìn giàu sang chạm đỉnh, Sửu nhà xe chờ sẵn, Dậu họa ập xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 18/12/2020 00:35

Chỉ cần xem tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của 12 con giáp bạn sẽ đoán biết trước vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên, sự may mắn hay xui xẻo để biết cách phòng tránh.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của 12 con giáp dưới đây sẽ giúp bản mệnh hóa nguy thành an, giữ mình trước thị phi, phất lên đổi đời trong chớp mắt.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của Tý

Tý cần giữ bình tĩnh trước những điều không như ý, đừng vì bốc đồng, nông nổi mà đánh mất những gì đang có. Chỉ cần vượt qua ngày mới xui xẻo này Tý sẽ lại may mắn hanh thông, làm ăn vượng phát.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của Sửu

Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 19/12/2020 con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Chẳng những kiếm được bộn tiền, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, con giáp giàu có này còn mua nhà sắm xe, sung sướng như tiên.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của Dần

Nổi tiếng là con giáp thông minh, bản lĩnh nhưng vẫn có lúc Dần mắc phải những sai lầm tai hại, khiến bản thân phải trả giá bằng cả gia tài. Trong hôm nay Dần cần đề cao cảnh giác, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác kẻo mất cả chì lẫn chài. 

Tu vi thu Bay ngay 19 12 2020 cua 12 con giap 2
Nếu không cẩn thận bạn sẽ trở thành miếng mồi ngon cho phường tiểu nhân xâu xé - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của Mão

Lắm của nhiều tiền, tài vận hanh thông, càng về cuối tuần càng ăn nên làm ra nhưng Mão đừng lơ là trong việc quản lý tài chính. Nếu không cẩn thận bạn sẽ trở thành miếng mồi ngon cho phường tiểu nhân xâu xé.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của Thìn

Nhờ được Thực Thần phù trợ nên Thìn sẽ có ngày mới phát tài phát lộc. Dù làm công ăn lương hay tự làm chủ con giáp giàu sang này cũng có tiền chất chật nhà, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của Tỵ

Tử vi ngày mới chỉ rõ, Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền tỷ trong hôm nay. Thế nên, nếu đang ấp ủ dự án mới thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để Tỵ gánh tiền mỏi lưng, đời sang trang mới. 

Tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của Ngọ

Ngọ đừng vì lời ngon ngọt mà cả tin, càng không nên vì những xích mích, hiểu lầm nhỏ nhặt mà nghĩ sai cho người bấy lâu nay vẫn thật tâm đối đãi với mình. Hãy nhớ, nếu không biết cách nhìn người bạn sẽ tự biến mình thành nạn nhân của những vụ lừa gạt.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của Mùi

Mùi sẽ có ngày mới vượng vận tài lộc, làm ăn hanh thông thuận lợi. Rung đùi cũng hái ra tiền, của nả liên tục ập vào nhà nên con giáp giàu sang này sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, cuối năm Canh Tý tự làm đại gia.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của Thân

Bản mệnh sẽ có ngày mới với vận tài lộc đỏ chót như son, công danh sự nghiệp có bước tiến ngoạn mục. Thế nên, Thân hãy chớp lấy thời cơ để hút cạn lộc trời, nằm trên đống vàng.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của Dậu

Chăm chỉ, siêng năng nhưng vì điêu ngoa, dối trá nên Dậu đi đến đâu cũng bị xa lánh. Nếu không sớm thay tính đổi nết, vẫn thích vu vạ cho người khác mà không chịu nhận ra sai lầm của mình Dậu sẽ còn khốn đốn lắm bận.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của Tuất

Ngày cuối tuần của Tuất trước nay vẫn luôn chất chứa rất nhiều buồn phiền. Vậy nhưng, thứ Bảy ngày 19/12 này sẽ cho Tuất một kỳ nghỉ đáng nhớ, vui vẻ và hạnh phúc ngất ngây bên người mình yêu.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/12/2020 của Hợi

Hợi cần biết kiểm soát cảm xúc, đừng quá hấp tấp trong công việc, càng không nên đấu khẩu với người không chịu nói lý lẽ. Thứ Bảy qua đi sẽ trả lại cho Hợi ngày mới hanh thông vui vẻ, không chút ưu phiền.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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