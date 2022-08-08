Đúng ngày mai, thứ Ba 9/8/2022, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp phúc lộc tràn trề, tiền bạc chật két, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu'

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 06:50

Thứ Ba 9/8/2022, 3 con giáp phúc lộc tràn trề, tiền bạc chật két, sự nghiệp tăng tiến như "rồng ngẩng đầu" khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Dần

Cát tinh Thiên Ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Dần trong ngày này. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh. Hầu hết các kế hoạch, dự định của những chú Hổ đều diễn ra suôn sẻ trong ngày này. Đặc biệt việc ký kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

Thủy sinh Mộc rất có lợi cho phương diện tình cảm của con giáp may mắn này. Tình duyên nở hoa, người độc thân cảm thấy đào hoa đến rất gần, bạn gặp được người hợp duyên hợp ý, chỉ cần chủ động hơn một chút là chắc chắn hạnh phúc sẽ nằm trong tay bạn.

Đúng ngày mai, thứ Ba 9/8/2022, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp phúc lộc tràn trề, tiền bạc chật két, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu' - Ảnh 1
Cát tinh Thiên Ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Dần trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, Tam Hợp sẽ che chở cho vận trình của người tuổi Ngọ, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Con giáp này cũng sẽ có cơ hội thuận lợi để tiến nhanh hơn trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, tình yêu đến từ từ chứ không quá nhanh, cho người ta cảm giác thoải mái khi đón nhận mọi thứ. Ngoài ra, đây đã là lúc để các cặp đôi xóa đi những bất hòa, mâu thuẫn với nửa kia.

Đúng ngày mai, thứ Ba 9/8/2022, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp phúc lộc tràn trề, tiền bạc chật két, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu' - Ảnh 2
Đúng ngày mai, Tam Hợp sẽ che chở cho vận trình của người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong Thứ Ba này được Chính Ấn che chở, con đường công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Vốn dĩ bạn là người kiên trì, có mục tiêu rõ ràng, điều này giúp ích rất nhiều trong công việc, khi mà không phải ai cũng có thể kiên trì đi trên con đường mình đã chọn.

Ngày này ngũ hành tương sinh, duyên phận của bản mệnh cũng đến bất ngờ khiến chính bản mệnh cũng không thể tin được, song số mệnh an bài để trái tim hai người hướng về nhau nên hãy thoải mái đón nhận những điều ngọt ngào mà đối phương mang tới.

Đúng ngày mai, thứ Ba 9/8/2022, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp phúc lộc tràn trề, tiền bạc chật két, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu' - Ảnh 3
Người tuổi Mùi trong Thứ Ba này được Chính Ấn che chở, con đường công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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