Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên vô cùng hòa thuận vui vẻ. Tuổi Ngọ và nửa kia đang trải qua những giây phút ngọt ngào và lãng mạn cùng nhau. Tuy nhiên, muốn giữ mối quan hệ được bền lâu thì cần có thời gian và sự nỗ lực của cả hai phía.

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối dễ dàng và hanh thông vào đúng ngày mai. Không có nhiều vấn đề phát sinh trong công việc hiện tại nên bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều. Mọi bước tiến của con giáp này luôn nhận được sự ủng hộ từ mọi người xung quanh, nhất là gia đình. Do đó, nguồn thu nhập mà bản mệnh có được từ công việc chính lẫn công việc phụ đem lại cho con giáp này cuộc sống sung túc.

Người tuổi Mùi là con giáp không ngừng nỗ lực để rèn luyện tài năng và hoàn thiện chính mình, không có gian khó hay sóng gió nào có thể cản được bước chân của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” vào ngày 20/12. Người tuổi này có thể nhanh chóng giải quyết những rắc rối trước đó do có sự giúp sức của cục diện Tam Hợp. Cùng với đó, những dự án hiện tại mà bản mệnh đang thực hiện cũng đang tiến triển một cách tốt đẹp. Vận trình tài lộc trên đà tăng cao do có sự xuất hiện của Thực Thần, do đó hãy nắm bắt cơ hội kiếm tiền để nâng cao nguồn tài chính của mình.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên vượng sắc và đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người bạn thương mến và còn nhận được sự đền đáp từ đối phương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.