Đúng ngày mai, thứ Ba 13/9/2022, Thần Tài tặng tài lộc, quý nhân đón vận may, 3 con giáp tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, sự nghiệp thành công tới tấp, mua xe mua nhà 'dễ như mơ'

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 06:45

Thứ Ba 13/9/2022, Thần Tài tặng tài lộc, quý nhân đón vận may, 3 con giáp tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, sự nghiệp thành công tới tấp, mua xe mua nhà "dễ như mơ".

Tuổi Dần

Đúng ngày mai, nguồn thu nhập của người tuổi Dần sẽ trở nên ổn định và có chiều hướng tăng đem lại cuộc sống dư dả và sung túc hơn. Bạn khả năng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn của người tuổi này là rất lớn. Việc của bản mệnh lúc này chỉ đơn giản là nỗ lực hết mình với nhiệm vụ được giao, từ đó mới đạt được ước mơ theo đuổi.

Ngoài ra, vận đào hoa vượng đem đến cho người độc thân cơ hội làm quen với nhiều người khác giới. Nhờ cách thể hiện tình cảm khéo léo mà con giáp may mắn này có thể dễ dàng chinh phục đối phương ngay trong lần gặp mặt đầu tiên.

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/9/2022, Thần Tài tặng tài lộc, quý nhân đón vận may, 3 con giáp tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, sự nghiệp thành công tới tấp, mua xe mua nhà 'dễ như mơ' - Ảnh 1
Nguồn thu nhập của người tuổi Dần sẽ trở nên ổn định và có chiều hướng tăng đem lại cuộc sống dư dả và sung túc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày mai sẽ diễn ra thuận lợi và hanh thông bất ngờ. Sự thông minh và khả năng sắp xếp công việc hợp lý giúp bản mệnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng. Đặc biệt, tài lộc cũng tăng tiến, nhờ cát tinh trợ mệnh mà công việc kinh doanh, buôn bán thu về khoản lợi cao.

Về chuyện tình cảm, những người đang tìm hiểu nhau bắt đầu nghĩ tới việc kết hôn và tính đến chuyện ra mắt gia đình hai bên. Người độc thân dù chưa tìm được ý trung nhân nhưng đang có người theo đuổi.

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/9/2022, Thần Tài tặng tài lộc, quý nhân đón vận may, 3 con giáp tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, sự nghiệp thành công tới tấp, mua xe mua nhà 'dễ như mơ' - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày mai sẽ diễn ra thuận lợi và hanh thông bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên vượng phát và tương đối thuận lợi vào ngày 13/9. Đây là thời điểm tốt dành cho bạn trong việc mở rộng quan hệ và đầu tư kinh doanh. Con đường công danh bổng lộc rộng mở, bản mệnh hứa hẹn sẽ có bước thăng tiến xa trong tương lai gần.

Chuyện tình cảm nhờ quý nhân mà cứ thế "thuận nước đẩy thuyền". May nhờ có sự mai mối của bạn bè, người thân mà con giáp này nhanh chóng tìm được ý trung nhân cho mình. Mối quan hệ gia đình hòa thuận còn đem tới cho người trong cuộc những cảm xúc tuyệt vời.

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/9/2022, Thần Tài tặng tài lộc, quý nhân đón vận may, 3 con giáp tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, sự nghiệp thành công tới tấp, mua xe mua nhà 'dễ như mơ' - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên vượng phát và tương đối thuận lợi vào ngày 13/9 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng 12 giờ trưa mai (12/9), 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng, khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc vào đúng 12 giờ trưa mai (12/9), 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng, khó ai sánh bằng

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng, khó ai sánh bằng vào đúng 12 giờ ngày 12/9.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi thứ ba tử vi ngày 13/9/2022

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 32 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới