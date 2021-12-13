Đúng ngày mai, thứ 3 (14/12/2021), 3 con giáp bị tiểu nhân hãm hại, tài chính bấp bênh, sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng

Trong ngày thứ 3 này, vận trình của tuổi Tý gặp nhiều khó khăn, công việc có thăng trầm bất định. Con giáp này có những kế hoạch của riêng mình trong công việc nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra đúng như ý muốn. Thậm chí có những lúc trục trặc xảy ra ở phút chót khiến con giáp này vô cùng nản lòng.

Không những vậy, trong ngày hôm nay tiểu nhân còn tìm mọi cách để hãm hại bạn, Tý phải thật sự tập trung vào công việc bởi một sai sót nhỏ có thể bị làm quá lên thành chuyện lớn và dẫn đến “tiền mất tật mang”.

Đây có thể là thời điểm khó khăn nhất tuần của người tuổi Ngọ khi mọi việc vẫn chưa thể hoạt động một cách trơn tru và thuận lợi. Nếu bản mệnh cố gắng không đầu hàng nghịch cảnh thì sẽ vượt qua được, còn không khó khăn sẽ liên tục kéo đến. Không những vậy, xung quanh vẫn còn không ít kẻ xấu tìm cách hãm hại nên bạn cũng luôn cần có lòng đề phòng mọi người.

Tình hình tài lộc không có nhiều biến chuyển trong ngày hôm nay. Bạn nên nhớ, khi công việc tốt thì đường tài lộc mới được hanh thông. Ngọ không nên dành quá nhiều thời gian cho các công việc ngoài lề, khiến các công việc chính lỡ dở, đồng tiền khó chảy về túi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được dự đoán sẽ có 1 ngày hung vận khá lớn. Các sự cố liên tiếp xuất hiện nhắc nhở bạn về những tai họa có thể xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của bản mệnh mà còn khiến công việc, cuộc sống chịu nhiều tác động liên đới.

Trong ngày thứ 3 này, họa tiểu nhân rình rập, bạn dễ bị đẩy đưa rồi mắc phải những sai lầm khó có thể sửa chữa. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt trong ngày thứ 3 này, họa tiểu nhân rình rập, bạn dễ bị đẩy đưa rồi mắc phải những sai lầm khó có thể sửa chữa. Những lúc thế này bản mệnh nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói cũng như từng hành động của mình. Tình hình tài chính trong tuần không quá lý tưởng. Thậm chí bạn còn có nguy cơ bị hao hụt một khoản không nhỏ do bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng.

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