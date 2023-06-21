Đúng ngày mai, Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp chỉ cần rung đùi hưởng lộc, cuộc sống khởi sắc đáng mong chờ

Tuổi Thân

Nếu như những tháng đầu năm, vận trình tài lộc của tuổi Thân không được như ý, không có bước tiến lớn trong sự nghiệp thì chỉ hai tháng tới đây, con giáp này được dự báo sẽ bước lên một tầm cao mới, để bù đắp cho những mất mát trước đó.

Bước sang Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), người tuổi Thân sẽ có sự nghiệp lẫn cuộc sống thăng hoa, gặp gỡ nhiều quý nhân phù trợ. Trong công việc, bạn sẽ gặp được đối tác xứng tầm, giúp cho bạn kiếm ra nhiều tiền hoặc được sếp trên tăng lương. Nhìn chung trong tương lai gần, tuổi Thân chắc chắn sẽ phát triển khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.