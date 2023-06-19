Đầu tháng 5 âm lịch, top những con giáp trúng thưởng lớn, thoải mái đầu tư mua nhà, mua đất, đón lộc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 19/06/2023 10:42

Dưới đây là những con giáp giàu có sau một đêm, vận may tăng lên ngút trời, có thể đầu tư bất động sản để trở thành đại gia ngay đầu tháng 5 âm lịch.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu vượt khó thành công. Ngay đầu tháng 5 âm lịch, Dậu nhận được nhiều hợp đồng béo bở nên vận tài lộc thăng tiến không ngừng. Những người tuổi Dậu đạt được nhiều thành tựu lớn. Không những vậy còn trở thành người tiên phong trong mọi việc. Nhờ tính cách xông xáo, nhiệt tình mà bạn được nhiều người yêu mến, cấp trên trọng dụng.

Bản mệnh có thể đầu tư vào những lĩnh vực bất động sản. Nếu có thể hãy thử vận may của mình vào vé số, chắc chắn bạn sẽ có lộc trời ban. Tuy nhiên đừng lạm dụng việc này mà ảnh hưởng đến công việc của mình. Nếu nắm bắt cơ hội tốt, bạn sẽ trở thành đại gia, giàu sang bậc nhất khiến ai cũng ganh tỵ. Đừng bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang đến với mình, hãy mạnh dạn để thành công hơn.

Đầu tháng 5 âm lịch, top những con giáp trúng thưởng lớn, thoải mái đầu tư mua nhà, mua đất, đón lộc bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp giàu có bậc nhất ngay đầu tháng 5 âm lịch. Bạn đã không còn lo lắng tiểu nhân hay bất cứ người xấu nào hãm hại. Bởi đây là thời điểm bạn vượt qua thử thách, đạt được nhiều thành công. Bạn nên lợi dụng thời cơ này để đầu tư bất động sản, nhà đất.

Bản mệnh sẽ hốt hết may mắn của thiên hạ, tiền đổ về ào ạt khiến bạn thoải mái hưởng thụ. Bên cạnh đó vận tình duyên của bạn cũng vô cùng vượng sắc. Hợi có vận đào hoa đeo bám nên nhận được nhiều lời tỏ tình từ người khác phái. Người độc thân thoát ế. Người có gia đình, người yêu mối quan hệ ngày càng thăng hoa.

Đầu tháng 5 âm lịch, top những con giáp trúng thưởng lớn, thoải mái đầu tư mua nhà, mua đất, đón lộc bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp giàu sang nhất ngay đầu tháng 5 âm lịch. Bạn may mắn thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, tiền bạc đổ về chất đống trong nhà. Những khó khăn thời gian qua đã kết thúc, bây giờ, bạn chỉ cần đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình. Đặc biệt là cơ hội kiếm tiền, trở thành đại gia ngầm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Về phương diện tình yêu, bạn không có nhiều thời gian cho yêu đương. Vì vậy mà người độc thân vẫn còn một mình. Lời khuyên cho bạn là nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, tìm kiếm cho mình mối tình lý tưởng. Đừng ôm đồm công việc mà hại sức khỏe của mình.

Đầu tháng 5 âm lịch, top những con giáp trúng thưởng lớn, thoải mái đầu tư mua nhà, mua đất, đón lộc bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày 29/4 và 30/4 âm lịch, vận may vô tận, 3 con giáp phát tài phát lộc, phú quý không ngừng, tiền vàng đầy túi

Đúng ngày 29/4 và 30/4 âm lịch, vận may vô tận, 3 con giáp phát tài phát lộc, phú quý không ngừng, tiền vàng đầy túi

Trong ngày 29/4 và 30/4 âm lịch, những con giáp nào sẽ thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc?

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 5 âm lịch tử vi tháng 5 âm lịch tử vi ngày 2/5 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'