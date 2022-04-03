Đúng ngày mai Chủ Nhật (4/3) - Top con giáp ngồi vắt chân thảnh thơi đón tiền ‘lội ngược’ vào túi, tương lai tươi sáng, muốn gì có đó, tiền tình khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 03:28

Chỉ cần 3 con giáp này tiếp tục cố gắng và nỗ lực không ngừng, thì thời gian tới, đừng nói chỉ có sự nghiệp thăng hoa mà tiền bạc cũng dồi dào bất ngờ.

Tuổi Mùi

Từ ngày maiChủ Nhật (4/3) vận may của tuổi Mùi chính thức thăng hoa. Thời gian trước chỉ là công cuộc chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, thì từ giai đoạn này, mọi thứ sẽ trở thành hiện thực.

Chỉ cần tuổi Mùi tiếp tục cố gắng và nỗ lực không ngừng, thì thời gian tới, đừng nói chỉ có sự nghiệp thăng hoa mà tiền bạc cũng dồi dào bất ngờ. Ngoài ra, cùng với sự giúp đỡ của quý nhân, những kế hoạch tưởng chừng như đổ vỡ lại bất ngờ vận hành trơn tru, sự nghiệp có nhiều tiến triển, tương lai tươi sáng, muốn gì có đó, tiền tình khởi sắc.

Tuổi Mão

Tuổi Mão hài hước, vui vẻ, đi đâu cũng được người khác để ý. Tính tình của bạn là tâm điểm khiến bạn trở thành điểm nhấn. Đã thế ngoại hình của những người tuổi Mão đa số là nổi bật, phong độ, lịch lãm nên đi đâu cũng chiếm ưu thế.

Trong tháng 3 âm lịch tới, sẽ là khoảng thời gian cực vượng với người tuổi Mão, nhất là về đường tiền bạc. Bản mệnh sẽ có những biến chuyển rõ rệt trong vận trình, tài vận khởi sắc.

Đúng ngày mai Chủ Nhật (4/3) - Top con giáp ngồi vắt chân thảnh thơi đón tiền ‘lội ngược’ vào túi, tương lai tươi sáng, muốn gì có đó, tiền tình khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với người làm kinh doanh, điều này sẽ càng thấy rõ khi sang tháng 3 âm lịch này, con giáp này công việc hanh thông suôn sẻ. Không chỉ tăng được lượng hàng bán ra, số lượng khách hàng mà bản mệnh còn tìm được những nguồn hàng tốt.

Với người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ có thêm nguồn thu phụ, giúp túi tiền rủng rỉnh không khi nào túng thiếu. Đây là lúc tuổi Mão có được cơ hội thăng tiến, được cấp trên cất nhắc nên cần nắm bắt thời cơ, không được bỏ lỡ.

Tuổi Ngọ

Ngọ gặp Kiếp Tài chiếu mệnh nên công việc trong ngày này dễ bị ảnh hưởng bởi gia đình, người quen. Bạn cần nhiều hơn những lời giải thích để khiến mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó trước ngày Chủ Nhật (4/3).

 

Tình cảm chuyển biến tích cực nhờ Tam Hợp trợ vận. Quan hệ xã giao hài hòa, tình yêu tốt đẹp và thăng hoa. Ngọ đã có được một bài học đáng nhớ trong cách đối nhân xử thế, bạn sống biết điều và nhận ra bộ mặt thật của vài người.

 

Chuyện tiền bạc nhờ Hỏa sinh Thổ nên Ngọ mang bên mình sự may mắn nhiều hơn mọi ngày. Bản mệnh luôn nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng, phấn đầu và không ỉ lại vào bất cứ ai để không ai dám chê bai, khinh rẻ mình.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Đúng 0h ngày 3/3 Âm lịch Tam Hợp nâng đỡ, Chính Tài chiếu mệnh, top con giáp "khổ tận cam lai" đời sang trang mới, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 0h ngày 3/3 Âm lịch Tam Hợp nâng đỡ, Chính Tài chiếu mệnh, top con giáp "khổ tận cam lai" đời sang trang mới, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Người tuổi này có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 3 âm này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 47 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 58 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn