Đúng ngày mai, Chủ Nhật 21/11/2021, trời xanh an bài, 3 con giáp có đường công danh rực rỡ, cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp yêu mến

Tâm linh - Tử vi 20/11/2021 06:09

Tử vi 12 con giáp cho biết, Chủ Nhật 21/11/2021, 3 con giáp may mắn được trời xanh an bài, công danh sự nghiệp đều phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Sửu

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Sửu dễ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong ngày hôm nay nhờ có thái độ nghiêm túc, làm việc có trước có sau. Ai cũng cảm thấy rất yên tâm khi giao nhiệm vụ cho bạn.

Tuy nhiên, điều cần lưu ý là đôi khi, bản mệnh quá bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác. Nếu cứ mãi đi theo lối mòn, bạn sẽ không thể nhận ra được việc thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề sẽ đem lại nhiều lợi ích thế nào đâu.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần làm nghề tự do được Thực Thần chiếu cố, khiến hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn của bạn. Bạn có thể tìm được những hợp đồng với khách hàng, đối tác triển vọng.

Những cố gắng từ khoảng thời gian trước đó đến nay cũng đã được đền đáp. Bạn nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra. Đây là động lực để con giáp may mắn hướng tới tương lai.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Do có Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão chưa từng có ngày nào thuận lợi đến thế. Hôm nay Thần may mắn ở bên bạn, vì vậy bạn nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ để lỡ thời cơ trời cho.

Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và có thể người chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bạn quen biết từ trước. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ biết mình phải giải quyết những điều còn tồn đọng như thế nào.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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