Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/3/2022, 3 con giáp lẩn trốn thực tại, tìm cách thoái thác trách nhiệm khiến cho rắc rối thêm chồng chất, tiểu nhân 'thừa nước đục thả câu' hãm hại

Tâm linh - Tử vi 19/03/2022 13:46

Chủ Nhật 20/3/2022, 3 con giáp xui xẻo bị tiểu nhân hãm hại, không biết cách suy tính giải quyết vấn đề rất dễ vướng tai họa.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Tý cần đề phòng vì những gì diễn ra ngày hôm nay có thể không giống như bạn đã sắp đặt ban đầu và gây cho bạn một chút rắc rối, tuy nhiên hãy hiểu rằng đôi khi những bất ngờ cũng đem đến cho bạn sự sôi động, mới mẻ thay vì guồng quen thuộc, có phần buồn tẻ của đời sống

Người tuổi Tý chịu tác động của Thực Thần nên sống tình cảm hơn, ngày hôm nay bạn rất muốn được yêu đương, khát khao được sự quan tâm. May mắn thay, bạn sẽ có được những gì mà bạn mong muốn, khi mọi người chú ý đến bạn và muốn lắng nghe những cảm xúc chân thành của bạn.

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Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Tý cần đề phòng vì những gì diễn ra ngày hôm nay có thể không giống như bạn đã sắp đặt ban đầu và gây cho bạn một chút rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có thể trong quá khứ, mọi việc luôn luôn là rõ ràng, đơn giản với con giáp tuổi Ngọ. Nhưng hôm nay, dưới sự tác động của Thiên Quan nên mây mù sẽ che mờ tầm nhìn của bạn, khiến cho bạn gặp rắc rối và phải chậm bước chân lại đấy.

Kim – Hỏa xung khắc dự báo mối quan hệ của con giáp tuổi Ngọ với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không trút giận lên nửa kia, gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình.

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Dưới sự tác động của Thiên Quan nên mây mù sẽ che mờ tầm nhìn của bạn, khiến cho bạn gặp rắc rối và phải chậm bước chân lại đấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tỷ Kiên nhắc nhở con giáp xui xẻo tuổi Dậu càng trốn tránh, càng dễ gặp rắc rối. Chẳng thể làm thế nào trốn chạy khỏi những vấn đề đang khiến cho bạn đau đầu đâu. Cách tốt nhất là đối diện với nó, bởi vì bạn có trốn đi đâu chăng nữa, nó cũng sẽ tìm đến bạn và khiến cho bạn phải tìm cách giải quyết.

Kim khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh giảm sút, một phần có thể vì bạn suy nghĩ quá nhiều trở thành tâm bệnh mà thôi. Bạn nên học cách đi ngủ đúng giờ và quên đi những thứ mà bạn đang bận tâm.

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Kim khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh giảm sút, một phần có thể vì bạn suy nghĩ quá nhiều trở thành tâm bệnh mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/3/2022, đã trút bỏ được gánh nặng, lại thêm THIÊN Ý ghé thăm, 3 con giáp 'SONG HỶ LÂM MÔN', cuối tuần vẫn rủng rỉnh tiền tiêu, không lo túng thiếu

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