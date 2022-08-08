Đúng ngày mai, 9/8: CHÍNH TÀI nâng đỡ, THẦN PHẬT soi đường, 3 con giáp này công danh vụt sáng, một bước lên đời, xoay chuyển càng khôn, thuận lợi đủ đường, vét hết may mắn thiên hạ, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 21:41

Đúng ngày mai 9/8, tử vi dự đoán 3 con giáp này công danh vụt sáng, vận trình lên hương, cát khí vây quanh, thuận lợi đủ đường.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 9/8/2022 ngày mai sẽ là một ngày vô cùng thuận lợi với tuổi Mùi. Bản mệnh đi đâu, làm gì cũng có quý nhân phù trợ, được giúp đỡ. Đôi khi chỉ là những sự hỗ trợ nhỏ thôi nhưng kịp thời cũng đủ để bản mệnh cảm thấy dễ chịu và nhẹ bước hơn trên mọi phương diện.

Tài chính của bản mệnh cũng khá ổn định. Con giáp này có thể thoải mái làm những việc mình thích mà không cần phải quá lo lắng về tiền bạc, cân đo đong đếm cho cuộc sống hàng ngày.

Tam Hợp hỗ trợ để con giáp tuổi Mùi chắp cánh thương yêu, bản mệnh trở nên hiền hòa hơn, biết chăm sóc một nửa của mình hơn, không còn tính hờn dỗi, cáu kỉnh như trước nữa. Người độc thân lúc này cũng rất cởi mở trong việc làm quen người mới.

Đúng ngày mai, 9/8: CHÍNH TÀI nâng đỡ, THẦN PHẬT soi đường, 3 con giáp này công danh vụt sáng, một bước lên đời, xoay chuyển càng khôn, thuận lợi đủ đường, vét hết may mắn thiên hạ, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Tam Hợp hỗ trợ để con giáp tuổi Mùi chắp cánh thương yêu, bản mệnh trở nên hiền hòa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay, thứ Ba ngày 9/8/2022 ngày mai, tuổi Dậu đang có những cơ hội thuận lợi để thể hiện năng lực trong công việc. Tinh thần trách nhiệm và hăng hái lên cao, bản mệnh quyết không bỏ qua cơ hội để thành công.

Chính Tài nhập cục còn giữ ổn định về tài chính cho con giáp này. Bạn có thể thoải mái làm những việc mình thích mà không cần phải quá lo lắng về tiền bạc, cân đo đong đếm cho cuộc sống hàng ngày.

Ngũ hành tương sinh cũng giúp người tuổi này không còn đau đầu về những vấn đề tình cảm nữa. Vợ chồng hòa hợp, tình cảm gắn kết, chẳng gì có thể chia lìa bạn và người ấy. Với người độc thân, hãy mở lòng ra để đón nhận những cơ hội trong thời gian này nhé.

Đúng ngày mai, 9/8: CHÍNH TÀI nâng đỡ, THẦN PHẬT soi đường, 3 con giáp này công danh vụt sáng, một bước lên đời, xoay chuyển càng khôn, thuận lợi đủ đường, vét hết may mắn thiên hạ, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Chính Tài nhập cục còn giữ ổn định về tài chính cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 9/8/2022 hôm nay, tuổi Tuất vô cùng may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể nhận được hợp đồng lớn, hứa hẹn doanh thu cao. Vì thế, công việc dù có vất vả hơn một chút cũng không sao, thành quả nhận về chắc chắn sẽ khiến bản mệnh tự hào.

Ngày mới còn mang đến cơ hội tình duyên cho người còn độc thân. Thông qua những cuộc trò chuyện, bản mệnh và đối phương có cơ hội hiểu rõ nhau hơn. Những cặp đôi đang có mâu thuẫn nhân lúc này hòa giải càng sớm càng tốt, đừng để chiến tranh lạnh quá lâu.

Đúng ngày mai, 9/8: CHÍNH TÀI nâng đỡ, THẦN PHẬT soi đường, 3 con giáp này công danh vụt sáng, một bước lên đời, xoay chuyển càng khôn, thuận lợi đủ đường, vét hết may mắn thiên hạ, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Ngày mới còn mang đến cơ hội tình duyên cho người còn độc thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa mai 9/8: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, xoay thời đổi vận, vận trình lên hương, của cải đầy nhà, bản mệnh phúc khí vây quanh, tình duyên đỏ thắm

Đúng 12h trưa mai 9/8: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, xoay thời đổi vận, vận trình lên hương, của cải đầy nhà, bản mệnh phúc khí vây quanh, tình duyên đỏ thắm

Đúng 12h ngày mai 9/8, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên hương, tài lộc rải đầy nhà, phúc khí vây quanh, tình duyên đỏ thắm.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 56 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 26 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng