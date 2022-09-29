Đúng ngày mai, 30/9, 3 con giáp này may mắn bám gót, đi đến đâu suôn sẻ đến đấy, vận trình như ý, thập phần vượng sắc, tình - tiền viên mãn, thăng hoa

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý tương đối ổn định. Sự chỉn chu và kỹ lưỡng trong quá trình thực hiện các kế hoạch, giúp người tuổi này nhanh chóng hoàn thành được mục tiêu đặt ra từ trước. Thông qua đó, bản mệnh được cấp trên công nhận nên khá tự hào về bản thân mình.

Tuổi Tý đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không đáng lo. Chính Tài soi sáng giúp con giáp này đảm bảo được nguồn tài chính cá nhân tại thời điểm này.

Tuổi Tý đón nhận nhiều may mắn đến với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đang có Chính Ấn độ mệnh nên vận trình công danh vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp. Nỗ lực của bạn bỏ ra đang được ghi nhận xứng đáng, sớm giành được mục tiêu đã đề ra. Ngày này thái độ nghiêm túc và dồn hết tâm sức của bạn được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối ổn định. May mắn là có khoản tích lũy trước đó nên con giáp này chẳng cần phải nghĩ nhiều đến vấn đề tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Ngày Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của những chú Rồng cũng vô cùng êm đẹp, các cặp đôi luôn cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ với nhau trong mọi vấn đề của cuộc sống. Bản mệnh được mọi người dành tặng nhiều lời khen vì lối sống trọng tình nghĩa, biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình của mình.

Người tuổi Thìn đang có Chính Ấn độ mệnh nên vận trình công danh vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai suôn sẻ hết nấc. Việc Thiên Ấn xuất hiện và nâng đỡ mang đến nhiều cơ hội lý tưởng để người tuổi này phát huy năng lực và thế mạnh của mình trong công việc. Song, bản mệnh đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, tự cao tự đại nếu không muốn rước cho thị phị.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng tiến. Đây chính là thời điểm phù hợp để con giáp này tìm kiếm được cơ hội nâng cao thu nhập của chính mình.

Nhờ ngũ hành tương sinh tạo điều kiện nên tình duyên thắm sắc, đào hoa nở rộ, hứa hẹn sẽ là một ngày ngọt ngào của tuổi Tỵ. Nếu còn độc thân bạn sẽ tạo được sức hút, có người đưa kẻ đón, sẵn sàng vì bạn mà làm bất cứ điều gì.

Nhờ ngũ hành tương sinh tạo điều kiện nên tình duyên thắm sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo