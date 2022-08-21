Đúng ngày mai, 22/8: Đầu tuần nhiều phấn khởi, 3 con giáp này CHÍNH TÀI độ mệnh, vận trình tỏa sáng, vạn sự hanh thông, tình - tiền viên mãn, sung túc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 13:34

Đầu tuần nhiều hỷ sự, 3 tuổi sau vận trình lên hương, vạn sự hanh thông, tình tiền viên mãn. Bạn có may mắn là một trong 3 con giáp này không nhé?

Tuổi Sửu

Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Bạn có thể được cấp trên tin tưởng và phân công phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đây chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Đừng dễ dàng bằng lòng với những gì mà mình vừa gặt hái được. Với năng lực của mình, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai, khiến mọi người xung quanh đều phải ngả mũ kính phục.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định. Nhờ có cách quản lý tiền bạc thông minh, hợp lý mà con giáp này có thể hạn chế được những rủi ro liên quan đến tài chính, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của mình đáng kể. 

Đúng ngày mai, 22/8: Đầu tuần nhiều phấn khởi, 3 con giáp này CHÍNH TÀI độ mệnh, vận trình tỏa sáng, vạn sự hanh thông, tình - tiền viên mãn, sung túc trăm bề - Ảnh 1
Đây chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hạnh phúc ngập tràn. Đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi yêu nhau có cơ hội hâm nóng tình cảm sau một khoảng thời gian xa cách do đối phương phải đi công tác trước đó. 

Đúng ngày mai, 22/8: Đầu tuần nhiều phấn khởi, 3 con giáp này CHÍNH TÀI độ mệnh, vận trình tỏa sáng, vạn sự hanh thông, tình - tiền viên mãn, sung túc trăm bề - Ảnh 2
Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Theo chúng tôi, nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch phù hợp để đạt đến thành công.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày mai. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Hỏa sinh Thổ cho thấy trong gia đình, bạn thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái mỗi ngày. Bạn muốn mối quan hệ giữa đôi bên thật gần gũi và thân thiết như những người bạn chứ không chỉ là một bậc cha mẹ biết yêu cầu và chỉ huy. 

Đúng ngày mai, 22/8: Đầu tuần nhiều phấn khởi, 3 con giáp này CHÍNH TÀI độ mệnh, vận trình tỏa sáng, vạn sự hanh thông, tình - tiền viên mãn, sung túc trăm bề - Ảnh 3
Hỏa sinh Thổ cho thấy trong gia đình, bạn thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h02p hôm nay 21/8: Cuối tuần nhiều hỷ sự, 3 con giáp này vận trình hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi trăm bề, tiền tài về tay, đào hoa vượng sắc

Đúng 12h02p hôm nay 21/8: Cuối tuần nhiều hỷ sự, 3 con giáp này vận trình hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi trăm bề, tiền tài về tay, đào hoa vượng sắc

Đúng 12h02p hôm nay 21/8, 3 con giáp này vận trình hanh thông, thuận lợi trăm bề, tiền - tình viên mãn, vạn sự suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 41 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi