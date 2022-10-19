Đúng ngày mai, 20/10/2022: TOP 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, suôn sẻ đủ đường, bản mệnh thăng chức dễ dàng, cấp trên trọng dụng, ai nấy đều phải ngước nhìn

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 13:27

Đúng ngày mai, 20/10, 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, suôn sẻ đủ đường, hanh thông thuận lợi, cuối năm thăng quan tiến chức.

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 20/10/2022 ngày mai, tuổi Thân nên đổi góc nhìn để tiếp cận mọi việc dễ dàng hơn, kể cả khi muốn đưa ra một kết luận, hay đánh giá một ai đó. Con giáp này còn sẽ gặp khó khăn trong việc nhờ cậy sự giúp đỡ, hãy sẵn sàng để tự thân vận động.

Ngày mai cho con giáp này được cơ hội thư giãn một chút sau những phút giây căng thẳng. Tuy nhiên nếu tuổi Thân không thích thú với những tương tác xã hội thì cũng đừng gượng ép mình, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể, điều đó cũng bao gồm cả cảm xúc của chính mình.

Những người đã lập gia đình có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn tin tưởng và bao dung cho nhau, ngay cả khi người ngoài có những lời điều tiếng đi chăng nữa. Bạn cho rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố căn bản nếu muốn duy trì hôn nhân.

Đúng ngày mai, 20/10/2022: TOP 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, suôn sẻ đủ đường, bản mệnh thăng chức dễ dàng, cấp trên trọng dụng, ai nấy đều phải ngước nhìn - Ảnh 1
Ngày mai cho con giáp này được cơ hội thư giãn một chút sau những phút giây căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thứ 5 này, người tuổi Dần gặp may mắn về đường tài chính nhờ có Thiên Tài chiếu mệnh. Bản mệnh có thể được hưởng lộc từ những kế hoạch đầu tư kinh doanh tưởng chừng như không có kết quả từ trước đó nên tài vận đang rất dư dả, có khoản tích lũy đáng kể, không sợ thiếu thốn. 

Người làm công ăn lương nhận được thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Việc này có thể khiến bạn mất nhiều thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, dư dôi thoải mái cho việc chi tiêu hơn nên bạn vẫn cố gắng bằng hết sức mình. 

Hỏa sinh Thổ, người độc thân rất vượng đào hoa. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ ngoại hình chăm chút và cách nói chuyện đầy lôi cuốn của mình. Đây là thời điểm thích hợp để bạn tạo dựng các mối quan hệ đấy.

Đúng ngày mai, 20/10/2022: TOP 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, suôn sẻ đủ đường, bản mệnh thăng chức dễ dàng, cấp trên trọng dụng, ai nấy đều phải ngước nhìn - Ảnh 2
Hỏa sinh Thổ, người độc thân rất vượng đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày có sự xuất hiện của quý nhân Tam Hợp giúp người tuổi Thìn có một ngày suôn sẻ, làm việc gì cũng thuận lợi. Nếu bạn còn độc thân thì chớ từ bỏ cơ hội gặp gỡ với người khác phái trong ngày mai, quý nhân chỉ lối dẫn đường, có thể bạn sẽ tìm thấy tình yêu mà mình đã mong mỏi từ bấy lâu.

Thiên Ấn còn hỗ trợ những chú Rồng trong công việc. Kế hoạch tiến triển thuận lợi theo những gì bạn đã tính toán từ trước. Dù có gặp khúc mắc cũng sẽ nhanh chóng được quý nhân chỉ điểm, tìm ra lối thoát phá vỡ thế bế tắc.

Cục diện Kim Thủy tương sinh là cơ hội để bản mệnh cải thiện sức khỏe của mình. Chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý chắc chắn sẽ giúp con giáp này nhanh chóng hồi phục sức khỏe, lấy lại được nguồn năng lượng đã hao tổn trước đó.

Đúng ngày mai, 20/10/2022: TOP 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, suôn sẻ đủ đường, bản mệnh thăng chức dễ dàng, cấp trên trọng dụng, ai nấy đều phải ngước nhìn - Ảnh 3
Cục diện Kim Thủy tương sinh là cơ hội để bản mệnh cải thiện sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 20/10/2022: 3 con giáp công danh 'thuận buồm xuôi gió', bản mệnh cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, đánh đâu thắng đó, vận trình suôn sẻ bất ngờ, cuối năm tràn ngập tin vui

Đúng giờ Tý ngày mai 20/10/2022: 3 con giáp công danh 'thuận buồm xuôi gió', bản mệnh cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, đánh đâu thắng đó, vận trình suôn sẻ bất ngờ, cuối năm tràn ngập tin vui

Đúng giờ Tý ngày mai 20/10, 3 con giáp này công danh thuận buồn xuôi gió, suôn sẻ bất ngờ, đánh đâu thắng đó, mua may bán đắt, tài chính khấm khá hơn trước.

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