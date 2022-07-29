Đúng ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch (31/7): TOP 3 con giáp vẫy vùng trong 'biển bạc núi vàng', đến lúc tận hưởng vinh hoa phú quý sau những ngày tháng khổ cực

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 21:49

Tử vi ngày 31/7 cho biết, những con giáp dưới đây được quý nhân bám gót, nên mọi việc đều thuận lợi hanh thông, đường tình duyên viên mãn.

Tuổi Mão

Nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh, nên ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch này, vận trình của những người tuổi Mão cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của những ngày đầu tháng dần qua đi, con giáp này hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều như ý.

Trên con đường công danh sự nghiệp thì tuổi Mão vô cùng may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công. Nếu là người làm công ăn lương và đang có một dự án tâm huyết thì nhất định bạn sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, chạm vào cơ hội thăng tiến trong công việc.

Đúng ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch (31/7): TOP 3 con giáp vẫy vùng trong 'biển bạc núi vàng', đến lúc tận hưởng vinh hoa phú quý sau những ngày tháng khổ cực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt với những người tuổi Mão đang làm ăn kinh doanh thì đường tài lộc lại càng vượng phát. Tử vi ngày 31/7 này tốt cho các hoạt động buôn bán, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng, khiến tiền đổ về túi khá nhanh. Nếu nhân lúc vận khí vượng, Mão khéo léo mở rộng mạng giao thiệp của mình thì có thể cuối năm sẽ trúng “quả đậm”, tương lai xán lạn đến mức bản thân Mão cũng không thể ngờ được.

Tuổi Tuất

Đúng ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch (31/7): TOP 3 con giáp vẫy vùng trong 'biển bạc núi vàng', đến lúc tận hưởng vinh hoa phú quý sau những ngày tháng khổ cực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 31/7/2022 cho biết, những người tuổi Tuất sẽ sở hữu đường hậu vận may mắn nhất từ trước tới nay. Cụ thể mọi ước muốn có khả năng sẽ trở thành hiện thực, tài lộc hanh thông, có tiền tiết kiệm, rủng rỉnh tiền bạc.

Ngoài ra thu nhập tài chính của người tuổi Sửu, thời gian này sẽ tăng lên do sự thúc đẩy của công việc hanh thông, sắp tới Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, tương lai tươi sáng bất ngờ. Đặc biệt với sự trợ giúp của quý nhân, Sửu không chỉ thành công mà còn thu về khoản thu nhập khổng lồ khó ai bì kịp.

Nếu có mục tiêu đầu tư trong thời gian này thì Tuất đừng chần chừ, cứ nắm bắt cơ hội và coi nó như một hướng phát triển khác. Đừng lo, người tuổi Tuất có thể nhận được những khoản lợi nhuận bất ngờ cực kì hậu hĩnh.

Tuổi Thìn

Đúng ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch (31/7): TOP 3 con giáp vẫy vùng trong 'biển bạc núi vàng', đến lúc tận hưởng vinh hoa phú quý sau những ngày tháng khổ cực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày cuối cùng của tháng 7/2022, tuổi Thìn có vận mệnh thăng hoa, tiền tài dư dả. Được Thần Tài chiếu cố, con giáp làm đâu thắng đó, thu được lợi nhuận to lớn không ngờ.

Thời gian này, nhờ được Thần Tài chiếu cố và quý nhân soi đường, mà Thìn càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được đối tác tiềm năng, tăng thêm thu nhập một cách bất ngờ. Nếu nhân lúc vận khí vượng, Thìn khéo léo mở rộng mạng giao thiệp của mình thì có thể cuối năm sẽ trúng “quả đậm”, tương lai xán lạn đến mức bản thân Thìn cũng không thể ngờ được.

Chuyện tình cảm của Thìn trong ngày 31/7 này được dự đoán có khởi sắc. Cơ hội tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp cho con giáp độc thân là rất lớn. Nhìn chung, thời mệnh sắp tới của Thìn sẽ nở hoa rực rỡ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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