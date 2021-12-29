Đúng ngày 1/1/2022, những con giáp 'đen đủi' sau tiền tài 'lũ lượt ra đi', cẩn thận họa tiểu nhân, tình cảm rạn nứt

Tài vận của những người tuổi Mão trong tháng 1/2022 dương lịch tương đối kém, con giáp đen đủi này có điềm báo hao tài tốn của, kiếm tiền khó hơn, cơ hội tiền vào tài khoản giảm đi, vì vậy tốt nhất bạn nên tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết. Trong quá trình làm việc và hợp tác, bạn cũng dễ bị thua lỗ vì can dự của người khác, bạn phải cẩn trọng hơn, không được buông lỏng, cần đề phòng kẻ gian gây họa.

Về tình cảm, tuy người độc thân có vận đào hoa, nhưng với những người đã kết hôn thì chuyện tình cảm lại không được như ý. Bạn dễ xúc động, mất bình tĩnh, không chịu lắng nghe lời khuyên của "nửa kia" khiến gia đạo khó êm ấm.

Con giáp này cũng không suôn sẻ, bạn dễ bị đối thủ cướp đi mối làm ăn. Không chỉ vậy, bạn còn có thể gặp rắc rối về chuyện tiền bạc như tiền cho vay mượn không thu lại được,... Nhưng khi đối mặt với vấn đề này, bạn nên bình tĩnh giải quyết, tránh nóng vội kẻo khiến mọi việc càng thêm tồi tệ.

Chuyện tình cảm ảm đạm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi hoặc nhẹ cũng mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên xa cách. Đối mặt với một loạt chuyện không vui, bạn có tâm trạng chán nản và điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Việc kiếm tiền của những người cầm tinh con giáp này khá là khó khăn, đồng thời bạn có điềm báo hao tài tốn của. Vì vậy, bản mệnh cần chú ý bảo quản tư trang của mình khi ra ngoài, đồng thời cần thận trọng khi xử lý chuyện tiền bạc kẻo dễ xảy ra tranh chấp tài chính, thậm chí dẫn đến kiện tụng về tiền bạc. Khoảng thời gian này cũng không thích hợp để bạn đầu tư kinh doanh, nếu không rất dễ bị tiểu nhân phá hoại.

Đường tình cảm của Tý cũng không ổn định. Với những người đang yêu hoặc đã kết hôn, mối quan hệ giữa hai người có xu hướng tẻ nhạt, buồn chán, thậm chí có thể xảy ra tranh cãi, tủi thân rơi nước mắt.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.