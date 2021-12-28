Đúng 7 ngày nữa, những con giáp 'số hưởng' sau công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 28/12/2021 17:15

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ công thành danh toại, tiền tài "ùn ùn kéo đến", đếm không xuể đúng 7 ngày nữa.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này sẽ gặp thuận lợi trong cả công việc hay tài lộc. Dự định của bạn đang được thực hiện thông thuận và đích đến đã không còn xa. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có cơ hội tăng lương thăng chức.

Bên cạnh đó, bạn sẽ thăng hoa về tình cảm, đặc biệt vận đào hoa trong tuần này dồi dào không ngừng, có người đang thầm thương trộm nhớ. Đặc biệt, đối với những người đang tìm kiếm ý trung nhân, sau bao nỗ lực sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp này có sự hỗ trợ, nâng đỡ. Sự chăm chỉ của bạn cũng là lý do để con giáp gây ấn tượng tốt với cấp trên. Đường tài lộc sáng sủa, thu được nhiều lợi ích về đầu tư, đa phần đều như ý. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của bạn thúc đẩy sự tăng lên của tiền bạc, chất lượng cuộc sống được nâng cao khiến ai cũng phải ghen tị.

Chuyện tình cảm của bạn với đối phương vô cùng hòa hợp khi cả hai luôn tìm cách thấu hiểu lẫn nhau. Những người độc thân có thể gặp cơ may tốt để hẹn hò, những cặp đôi có thể thăng hoa hơn trong tình yêu.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sau những vấp ngã, con giáp này đã học được bài học quý giá, giúp nắm bắt được thời cơ và thành công vang dội vào đầu năm sau. Bất kể làm việc gì trong tương lai, bạn cũng đang dần phát triển và bước vào giai đoạn hoàng kim của đời người, nếu can đảm làm ăn lớn thì sẽ có nhiều bất ngờ nối tiếp nhau, tuổi Hợi luôn tin rằng mọi nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Mối quan hệ tình cảm của bạn cũng được thúc đẩy trong tuần mới này nhờ những buổi hẹn hò và những hành động đầy quan tâm từ người ấy. Ngoài ra, bạn sẽ có một thể trạng tuyệt vời để làm mọi điều mình thích trong thời gian sắp tới.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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