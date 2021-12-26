Bước sang năm 2022, cát tinh 'gọi tên' 3 con giáp may mắn: tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 26/12/2021 16:50

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tiền "đổ về như thác", cuộc sống sung túc, dễ gặp được "ý trung nhân" sang năm tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có cát tinh chiếu mệnh, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió bất ngờ. Đặc biệt từ thời gian này trở đi, bạn sẽ gặp được quý nhân, ngoài ra đối với những người làm ăn kinh doanh lại càng may mắn hơn, đầu tư đến đâu sinh lời đến đó. Đây cũng sẽ là giai đoạn thăng hoa, bạn sẽ từ biệt đói nghèo và mở ra một thời đại thịnh vượng hơn. 

Vệ vận trình tình cảm, bạn có tình duyên vượng nhờ quý nhân trợ giúp, đường tài lộc hanh thông, mọi việc tiến triển có trật tự, không có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng hòa thuận, người độc thân dễ gặp được người ưng ý, nhất là thời điểm sang năm mới.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong thời gian tới, tài lộc của những người thuộc con giáp này sẽ thịnh vượng cà không còn vất vả. Đồng thời, bạn tạo dựng được những mối quan hệ lý tưởng trong tháng này, vận đen của họ không còn, vận đỏ sẽ đeo trong thời gian tới. Nhìn chung, cuộc sống hậu vận của bạn khá suôn sẻ nếu như bạn vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh, tự cường tự lực.

Dựa vào nhân duyên may mắn của bản thân, cộng với sự trợ giúp của các sao tốt lành, bạn sẽ dễ dàng tìm được người ưng ý, phù hợp với mình. Chỉ có điều bạn có muốn hay không thôi, xung quanh bạn đâu thiếu người ưu tú phù hợp với bạn.

 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, họ được thần tài chiếu cố, giúp cuộc sống ổn định, hạnh phúc, nhờ chăm chỉ làm ăn mà có được mối quan hệ tốt trong xã hội. Tài quản lý, lãnh đạo và năng lực chuyên môn của bạn sẽ được bộc lộ và khai thác triệt để tại nơi làm việc. Cấp trên sẽ cho bạn cơ hội để "phô bày" lợi thế của mình, và họ sẵn sàng nâng đỡ, đưa bạn lên tầm cao mới trong sự nghiệp nếu bạn chăm chỉ, nhiệt tình, chứng minh được bạn dám làm và có thể đảm nhận được những nhiệm vụ quan trọng.

Những người còn độc thân có vận tình duyên khá may mắn trong cuối năm nay nhưng bạn cứ ham dồn sức cho công việc mà không còn thời gian để quan tâm đến các mối quan hệ yêu đương. Vì vậy, bạn cần cân bằng giữa thời gian "cày cuốc" kiếm tiền và đi tìm "nửa kia" của mình.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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