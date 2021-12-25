Thoát khỏi ảnh hưởng của Thái Tuế, 3 con giáp sau được cát tinh 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 25/12/2021 08:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được cát tinh "nhắm trúng", sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi sắp tới đây.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này được sao Cát Tinh chiếu nên làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay. Ngoài ra, những người thất nghiệp cũng có nhiều cơ hội tìm được công việc ứng ý hoặc có thể tự mình phát triển sự nghiệp mới. 

Đường tình duyên của con giáp này vô cùng khởi sắc. Một số cặp đôi yêu nhau đang bàn tới chuyện "dọn về chung một nhà", các cặp vợ chồng có cơ hội hàn gắn tình cảm, thổi làn gió mới vào cuộc sống gia đình. Không chỉ vậy, người độc thân cũng có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè, người thân.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con giáp này thường là những người tài năng, nhiều nhiệt huyết, lại biết cách xây dựng mối quan hệ xã hội, nên có thể dễ dàng tạo nên một mạng lưới các mối quan hệ tốt, sự nghiệp trong tương lai vì thế càng ngày càng có cơ hội phát triển rực rỡ. Trong thời gian tới, bạn sẽ bước sang 1 giai đoạn may mắn và thịnh vượng với nhiều cơ hội trong học tập, công việc và cuộc sống. Được nhiều sao tốt chiếu rọi, chỉ cần biết khai thác nguồn năng lượng tích cực vốn sẵn có của bản thân thì mọi thứ tự khắc sẽ suôn sẻ, thu nhập cũng ngày một tăng lên.

Bên cạnh đó, bạn có phong cách cuốn hút nên thường được người khác phái để ý, có thể coi là những người đào hoa. Do đó, bạn cần nhiều thời gian mới có thể xây dựng được một mối quan hệ nghiêm túc.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp này sẽ được nhiều sao tốt chiếu rọi, cho cơ hội chạm tới những thành quả đáng ngưỡng mộ trong chuyện học tập, sự nghiệp cũng như việc kiếm tiền. Với sức trẻ và những ưu thế này, bạn sẽ có một năm mới với thật nhiều những điều tốt lành, may mắn.

Vận trình tình duyên của con giáp này khá là suôn sẻ và "nở hoa", đặc biệt đối với phụ nữ, không những có khả năng xây dựng sự nghiệp viên mãn mà còn được tận hưởng hôn nhân hạnh phúc. Trong thời gian tới đây, bạn sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái và tìm được giá trị cuộc sống đích thực.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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