Đúng 20 ngày nữa, 3 con giáp sau như 'cá gặp nước', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 23/12/2021 11:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "cá gặp nước", sự nghiệp thăng tiến, tình duyên đỏ thắm trong 20 ngày tới đây.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này có vận khí tốt, hành động nhanh nhạy, có thể nắm bắt cơ hội, đưa ra những quyết định và phán đoán có lợi cho mình, làm những nhiệm vụ thử thách sẽ càng viên mãn hơn. Bạn như "cá gặp nước" bởi vì bạn sẽ dễ dàng thành công, giỏi kiếm tiền hơn người khác và cơ hội sự nghiệp rộng mở trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, sau một khoảng thời gian làm việc, bạn mua sắm những món đồ mình thích như một cách tự thưởng cho những vất vả trước đó không hề sai. Tình hình sức khoẻ của bạn trong 7 ngày tới rất tốt, lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng với mọi thử thách trong công việc cũng như cuộc sống. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con giáp này tiền tài sẽ không ngừng "chảy" vào túi bạn, được trời ban nhiều phước lành. Những người làm ăn buôn bán chưa tinh thông thì sẽ có quý nhân hướng dẫn "một vốn bốn lời" giúp cuộc sống an nhàn hơn, tiền bạc dư dả không lo cái ăn cái mặc. Nhờ vậy, bạn là con giáp có cuộc sống viên mãn nhất và không lo âu bất kì điều gì về tiền bạc.

Vận trình tình duyên của con giáp này khá là suôn sẻ và "nở hoa", đặc biệt đối với phụ nữ, không những có khả năng xây dựng sự nghiệp viên mãn mà còn được tận hưởng hôn nhân hạnh phúc. Trong thời gian tới đây, bạn sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái và tìm được giá trị cuộc sống đích thực.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này là một trong những con giáp sẽ không ngừng trau dồi sức mạnh và khả năng của mình, đồng thời cố gắng tạo ra giá trị sống cho riêng mình nhiều nhất có thể. Họ tin rằng mọi nỗ lực cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong thời gian tới, bạn sẽ gặp may mắn liên tục trong thời gian này. Bạn nhận được những cơ may phát tài trong công việc kinh doanh. Đối với những người làm công ăn lương, bạn được cấp trên trọng dụng, tin tưởng trao cho những nhiệm vụ mới.

Về chuyện tình cảm, bạn vốn là một người vô cùng tự tin. Bạn tin rằng với tính hòa đồng và dễ gần như mình thì chẳng có ai lại không thấy hấp dẫn cả. Bạn luôn sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình với những người mà mình yêu mến.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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