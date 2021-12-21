Đúng 7 ngày nữa, 3 con giáp sau sẽ được cát tinh 'ưu ái', sự nghiệp phất lên, sắm vàng sắm bạc đón năm mới

Tâm linh - Tử vi 21/12/2021 14:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được cát tinh 'ưu ái', sự nghiệp phất lên, sắm vàng sắm bạc trong 7 ngày nữa.

Tuổi Tý

Trong 7 ngày tới, con giáp may mắn này gặp nhiều cơ hội kiếm tiền tốt. Đồng thời, nếu nắm bắt tốt giai đoạn này cũng như tháng 12 âm sắp tới, bạn sẽ có thể lội ngược dòng thành công, về đích viên mãn dịp cuối năm. Bạn có thể sắm vàng, sắm bạc để đón Tết trong sự sung túc, dư thừa.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn sẽ lên hương bất ngờ khi bạn và 1 nửa của mình đã tìm được tiếng nói chung. Thậm chí, quyết định đưa mối quan hệ lên 1 tầm cao mới, gắn bó với nhau cả đời.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp này luôn chứng tỏ được sự thông minh và quyến rũ của mình khi họ biết cách để có được những sự trợ giúp quý giá từ người khác và tạo dựng thành công cho riêng mình, giúp tài khoản của họ liên tục "nhảy số".

Về vận trình tình cảm, đặc biệt đối với phụ nữ, không những có khả năng xây dựng sự nghiệp viên mãn mà còn được tận hưởng hôn nhân hạnh phúc. Ngoài ra, bạn sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái và tìm được giá trị cuộc sống đích thực.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp này sẽ được cát tinh "ưu ái" lại cộng thêm quý nhân giúp đỡ nên sẽ vượt qua mọi trở ngại và cơ hội sự nghiệp rộng mở. Bạn sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là với những người làm ăn. Do đó, bạn nên dồn hết công sức vào việc kinh doanh để không tuột mất "cơ hội vàng" của mình.  

Bên cạnh đó, con đường tình duyên vô cùng "nở hoa" và tràn đầy màu sắc. Nhất là đối với người độc thân, tình duyên sẽ bất ngờ ập đến và bạn tha hồ mà đắm chìm trong tình yêu.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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