Bắt đầu từ ngày 23/12/2021, những con giáp được 'trời độ' sẽ 'đạp trúng hũ vàng', quý nhân kề cạnh, tình duyên 'nở hoa'

Tâm linh - Tử vi 20/12/2021 07:01

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây cuộc sống sẽ "đạp trúng hũ vàng", quý nhân kề cạnh, tình duyên "nở hoa" bắt đầu từ ngày 23/12/2021.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này sẽ gặp được quý nhân phù trợ và mang đến cho bạn những cơ hội gia tăng lợi ích tiền bạc của mình. Đồng thời, bạn cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ bạn bè, đồng nghiệp khi gặp khó khăn. Chỉ cần bạn lên tiếng, mọi người luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ và giúp đỡ bạn hết mình. 

Mối quan hệ tình cảm của bạn cũng được thúc đẩy trong tuần mới này nhờ những buổi hẹn hò và những hành động đầy quan tâm từ người ấy. Ngoài ra, bạn sẽ có một thể trạng tuyệt vời để làm mọi điều mình thích trong thời gian sắp tới.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này sở hữu khả năng quan sát nhạy bén, biết nhìn xa trông rộng và dứt khoát mỗi khi phải đưa ra quyết định quan trọng. Bạn có cơ hội được thăng chức, tăng lương hoặc một hình thức thưởng mới lạ nào đó. Bạn được cấp trên tin tưởng. Trách nhiệm bổ sung có thể dẫn tới những con đường mới và chức vụ cao hơn. May mắn tiếp tục đến và đạt đỉnh điểm.

Không chỉ công việc có phần tiến triển, vận đào hoa của con giáp này cũng rất vượng. Chuyện tình cảm của bạn với đối phương vô cùng hòa hợp khi cả hai luôn tìm cách thấu hiểu lẫn nhau. Những người độc thân có thể gặp cơ may tốt để hẹn hò, những cặp đôi có thể thăng hoa hơn trong tình yêu và hôn nhân

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con gà sẽ được cát tinh "chiếu cố" lại cộng thêm quý nhân giúp đỡ nên sẽ vượt qua mọi trở ngại, cơ hội sự nghiệp rộng mở. Bạn sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là với những người làm ăn. Bên cạnh đó, bạn chăm chỉ và nỗ lực một chút thì ắt sẽ nhận được nhiều thành tựu vang dội. Ngoài ra, những người thất nghiệp cũng có nhiều cơ hội tìm được công việc ứng ý hoặc có thể tự mình phát triển sự nghiệp mới. 

Về chuyện tình cảm, bạn đang thích thầm "nửa kia" của mình có chút khởi sắc, đối phương là người hài hước và đặc biệt thích làm bạn cười, cả hai sẽ cảm thấy hòa thuận với nhau hơn. Các cặp đôi có những thay đổi tích cực trong tình yêu. Bạn và nửa kia đã dần tìm được những cảm xúc tuyệt vời, có thể nói là trước nay chưa từng có. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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