Đúng 15 ngày nữa, 3 con giáp 'số hưởng' sau sẽ hưởng 'vinh hoa phú quý', quý nhân xuất hiện, tình duyên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 19/12/2021 20:17

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ sẽ hưởng "vinh hoa phú quý", quý nhân xuất hiện "bất thình lình", tình duyên khởi sắc trong 15 ngày tới.

Tuổi Sửu

Trong 15 ngày tới, tuổi Sửu sẽ là con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp. Bạn sẽ gặp nhiều suôn sẻ và may mắn hơn, bạn sẽ nhận được sự quan tâm, chiếu cố của cấp trên. Bên cạnh đó, bạn còn được nhiều cát tinh trợ giúp, chỉ cần bạn chăm chỉ và nỗ lực một chút thì ắt sẽ nhận được nhiều thành tựu vang dội. Bên cạnh đó, những người thất nghiệp cũng có nhiều cơ hội tìm được công việc ứng ý hoặc có thể tự mình phát triển sự nghiệp mới. 

Chuyện tình cảm của bạn với đối phương vô cùng hòa hợp khi cả hai luôn tìm cách thấu hiểu lẫn nhau. Những người độc thân có thể gặp cơ may tốt để hẹn hò, những cặp đôi có thể thăng hoa hơn trong tình yêu.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mẹo

Đây là khoảng thời gian khá suôn sẻ và đầy tài lộc với những người tuổi Mẹo. Bạn sẽ có tin vui trong công việc, mọi việc đều hanh thông, hiệu quả công việc cao nên khả năng thăng tiến của bạn rất cao. Đồng thời, bạn thích hợp đầu tư kinh doanh, hợp tác sinh lời, người theo đuổi con đường sự nghiệp cũng thường được đánh giá cao, có cơ hội được cất nhắc, nhận được sự kính trọng và nể phục của mọi người xung quanh.

Về tình cảm, những bạn đang thích thầm "nửa kia" của mình có chút khởi sắc, đối phương là người hài hước và đặc biệt thích làm bạn cười, cả hai sẽ cảm thấy hòa thuận với nhau hơn. Các cặp đôi có những thay đổi tích cực trong tình yêu, dần tìm được những cảm xúc tuyệt vời, có thể nói là trước nay chưa từng có. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con giáp này sẽ gặp thuận lợi trong cả công việc hay tài lộc. Dự định của bạn đang được thực hiện thông thuận và đích đến đã không còn xa. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có cơ hội tăng lương thăng chức. Đồng thời, bạn có tính cách ôn hòa, biết cách xây dựng những mối quan hệ xã giao, lại có thêm quý nhân phù trợ, tạo nên những cơ hội đầy hứa hẹn.

Chuyện tình cảm có phần khô khan, dường như tuổi Tỵ đang rơi vào "sa mạc tình yêu" thời hiện đại. Do đó, bạn hãy dành thời gian và quan tâm hơn cho "nửa kia" của mình. Còn những người độc thân, bạn nên mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình đối với người mà mình yêu thương. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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