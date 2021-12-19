Đúng 15 ngày tới, thời điểm hoàng kim của 3 con giáp sẽ xuất hiện: Công việc 'hái ra tiền', song hỷ lâm môn, cuộc sống 'nở hoa'

Trong 15 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ được ông trời ưu ái ban cho bộ óc thông minh, sắc sảo, thâm sâu, khôn ngoan hơn người. Họ làm gì cũng tính toán, lên kế hoạch bài bản, biết nhìn xa trông rộng. Nhờ vậy, họ luôn biết cách "hái ra tiền" theo xu thế, không bị thụt lùi phía sau.

Về phương diện tình duyên, tình cảm của những bạn đang thích thầm "nửa kia" của mình có chút khởi sắc, đối phương là người hài hước và đặc biệt thích làm bạn cười, cả hai sẽ cảm thấy hòa thuận với nhau hơn. Các cặp đôi có những thay đổi tích cực trong tình yêu. Bạn và nửa kia đã dần tìm được những cảm xúc tuyệt vời, có thể nói là trước nay chưa từng có.

Con giáp này có thể "bay cao" trong 15 ngày tới đây. Bạn có cơ hội được thăng chức, tăng lương hoặc một hình thức thưởng mới lạ nào đó. Bạn được cấp trên tin tưởng. Trách nhiệm bổ sung có thể dẫn tới những con đường mới và chức vụ cao hơn. May mắn tiếp tục đến và đạt đỉnh điểm.

Chuyện tình cảm có phần khô khan, dường như tuổi Tuất đang rơi vào "sa mạc tình yêu" thời hiện đại. Do đó, bạn hãy dành thời gian và quan tâm hơn cho "nửa kia" của mình. Còn những người độc thân, bạn nên mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình đối với người mà mình yêu thương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người cầm tinh tuổi con gà thường luôn khao khát có được cuộc sống không phải bận tâm quá nhiều về mặt tiền bạc nên lúc nào cũng cố gắng nâng cao năng lực và giá trị của bản thân. Trong công việc, bạn cực kỳ xông xáo, có trách nhiệm bởi vì họ muốn chứng tỏ năng lực cũng như tìm kiếm cơ hội thăng tiến mọi lúc mọi nơi. Do đó, bạn luôn được trọng dụng tài năng, sự nghiệp sẽ sớm thăng hoa và kiếm nhiều lợi nhuận.

Trong chuyện tình cảm, mọi việc cũng tiến triển rất nhanh. Những người độc thân có thể tùy theo hoàn cảnh mà đưa ra quyết định phù hợp, nhưng đừng nghĩ người kia sẽ chờ đợi mình mãi mãi. Với người đã có gia đình, đây là thời điểm tốt đẹp để cùng nhau đưa ra những quyết định quan trọng và chia sẻ những khó khăn cùng nhau.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.