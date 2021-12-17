Đúng 2 tuần tới, những con giáp sau sẽ vận đỏ như son, vận may 'mỉm cười', sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 17/12/2021 08:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ vận đỏ như son, vận may "mỉm cười", sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trong 2 tuần nữa.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này đã có Thần Tài "bảo hộ" trong thời gian tới đây. Bạn sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là với những người làm ăn. Do đó, bạn nên dồn hết công sức vào việc kinh doanh để không tuột mất "cơ hội vàng" của mình. Bên cạnh đó, bạn sống lạc quan, dễ gần, hòa đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Vì vậy, những việc tốt bạn đã và đang làm sẽ tích phúc đức cho cả gia đình, giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực vào nhà.

Trong tình yêu, bạn đôi khi cũng phải trải qua nhiều sự lựa chọn, thật khó để bạn có thể tìm cho mình một lựa chọn đúng đắn nhất. Đồng thời, bạn hãy mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình đối với người mà mình yêu thương. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cả hai sẽ rất gắn bó và gần gũi bên cạnh nhau.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp này có sự nghiệp khá tươi sáng, miễn là họ cố gắng nỗ lực thì vận may sẽ luôn mỉm cười. Đồng thời, bạn nên biết cách nắm bắt ngay cơ hội, sự nghiệp sẽ phất lên như diều gặp gió. Càng làm nhiều, bạn lại càng thu về được nhiều lợi lộc, cuộc sống sẽ thay đổi theo chiều hướng vô cùng tích cực. Bạn có thể trở nên giàu có, chí ít cũng có một cuộc sống sung túc, dư dả không cần lo chuyện tiền nong, nợ nần nếu có đều trả được hết và có một cái Tết thật đầm ấm và viên mãn.

Trong 2 tuần tới, đây là thời điểm không tệ cho những người tuổi Dần muốn tìm kiếm tình yêu, cơ hội vẫn luôn có cho họ, chỉ là so với chuyện tài lộc, có vẻ chuyện tình yêu của họ sẽ ít có nhiều sự đột phá.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người thuộc con giáp này sẽ vô cùng thuận lợi, sự nhạy cảm với tiền khá mạnh nên kinh doanh, làm ăn, đầu tư đều hanh thông. Bạn vốn thông minh, linh hoạt, cần cù và chăm chỉ, nên nếu con giáp này biết nắm bắt kịp thời và tận dụng triệt để thời cơ thuận lợi này, thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Về vận trình tình cảm, những cặp đôi đang yêu nhau luôn biết cách duy trì và vun đắp, hòa thuận từng bước, không có chuyện gì xấu xảy ra giữa hai người. Đối với những người còn "cô đơn lẻ bóng", bạn có lẽ vẫn chưa thể tìm được người thích hợp trong thời gian này. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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