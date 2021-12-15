10 ngày tới là thời điểm hoàng kim của 3 con giáp: Thu nhập tăng gấp đôi, tiền 'đổ' về ngập két, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 15/12/2021 06:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây thu nhập tăng gấp đôi, tiền về ngập két, muốn gì được nấy trong 10 ngày nữa.

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con giáp này thường có tính tình hiền lành, hòa đồng, thích kết bạn với mọi người. Trong công việc, bạn tràn đầy nhiệt huyết và sẵn sàng đón nhận những cơ hội. Vì vậy, trong 10 ngày tới, bạn càng cố gắng tích lũy đủ kinh nghiệm, thì bạn sẽ càng thăng hoa trong sự nghiệp. Bạn kiếm được nhiều tiền, cuộc sống ngày càng sung túc. Càng có tuổi, bạn càng kiếm được nhiều tiền và có được khối tài sản tích lũy lớn.

Đối với con đường tình duyên, con giáp này sẽ trở nên trưởng thành hơn trong tình yêu và mối quan hệ của bạn sẽ được nâng lên một tầm cao hơn. Với người đàn còn độc thân, bạn còn chút rụt rè và không dám bày tỏ lòng mình. Vì vậy, bạn hãy mạnh dạn nắm lấy cơ hội tỏ tình với người mình thích ngay nhé!

10 ngày tới là thời điểm hoàng kim của 3 con giáp: Thu nhập tăng gấp đôi, tiền 'đổ' về ngập két, muốn gì được nấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn này sẽ gặp được cát thần của mình là Tam Hợp. Nếu ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn vào lúc này thì chắc chắn mọi điều đều thuận lợi, thu về khoản lợi nhuận lớn. Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc mà bạn còn rủng rỉnh, giàu có về tiền bạc, có thể nhanh chóng tậu nhà tậu xe. Ngoài ra, bạn cũng hết sức thăng hoa, viên mãn trong tình cảm, hôn nhân gia đình.

Tình hình sức khỏe của người tuổi Tỵ nhìn chung là ổn định, dù công việc vất vả khiến bạn thường xuyên phải lo nghĩ, căng thẳng. Bạn nên cố gắng hướng bản thân đến những suy nghĩ tích cực, tham gia nhiều hoạt động tập thể, hoạt động ngoài trời hơn để giảm bớt căng thẳng.

10 ngày tới là thời điểm hoàng kim của 3 con giáp: Thu nhập tăng gấp đôi, tiền 'đổ' về ngập két, muốn gì được nấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp này sẽ hoá giải được vận rủi suốt mấy tháng qua, may mắn bắt đầu bủa vây, dễ dàng khởi nghiệp thành công và đầu tư ắt giàu to. Các dự án đầu tư trước đây của họ bắt đầu ra hoa kết trái, vị trí hiện tại ngày càng được củng cố, cuộc sống trở nên thuận lợi, viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ.

Với người đã có gia đình, mối quan hệ vợ chồng bạn vẫn rất khăng khít. Cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc, nhờ vậy mà không khí trong nhà luôn đầm ấm và vui vẻ. 

10 ngày tới là thời điểm hoàng kim của 3 con giáp: Thu nhập tăng gấp đôi, tiền 'đổ' về ngập két, muốn gì được nấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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