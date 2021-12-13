Đúng 20 ngày tới, 3 con giáp 'số đỏ' được Thần Tài nhắm trúng, sắm vàng mỏi tay, hứng trọn tài lộc của cả thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 13/12/2021 09:15

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Tài nhắm trúng, sắm vàng mỏi tay, hứng trọn tài lộc của cả thiên hạ vào ngày 20 ngày nữa.

Tuổi Dần

Trong 20 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ có nhiều cơ hội để phát triển và khởi sắc trong công việc lẫn cuộc sống. Cùng với sự nhanh nhạy, quyết đoán, óc sáng tạo, bạn rất dễ có được sự thăng tiến rực rỡ trong công việc, tình hình tài chính cũng sẽ tốt hơn theo từng tháng. Đặc biệt, bạn sẽ được thần Tài nhắm trúng, cơ hội được thưởng và tăng lương trước Tết là cực kỳ lớn. 

Vận trình tình cảm ngập tràn niềm vui. Tình cảm êm ấm, thuận hòa bù đắp cho những phương diện cuộc sống khác. Người độc thân mau chóng tìm lại được sự rung động của trái tim và "nửa kia" lý tưởng của mình.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người thuộc con giáp này thường rất hiền lành, chăm chỉ, không ngại khó khăn, biết tận dụng các cơ hội trong cuộc sống, thích được học hỏi để hoàn thiện bản thân. Đồng thời, bạn sẽ có quý nhân giúp đỡ để nhanh chóng phát tài, tiền về tay cứ tự sinh sôi chứ không bao giờ thâm hụt. 

Tuy nhiên, để duy trì vận may, sức khỏe và nguồn năng lượng tích cực; tuổi Sửu phải luôn ăn uống đầy đủ.

con giap may man1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp này sắp tới sẽ hứng trọn tài lộc của cả thiên hạ, nhận niềm vui liên tục. Nếu bạn làm công ăn lương họ sẽ được cất nhắc lên làm sếp. Nếu bạn theo nghiệp tự làm kinh doanh sẽ gặp được những khách hàng lớn, thu lợi nhuận không hề nhỏ. Vậy nên, khoảng thời gian này bạn có thể "phi nước đại" trong các dự án của mình. Bạn làm việc gì cũng được giúp đỡ nên thuận lợi gặt hái được mục tiêu đã đề ra. 

Đối với vậy trình tình duyên, con giáp này sẽ gặp gỡ được nhiều bạn mới và sẽ tìm được "nửa kia" ưng ý của mình. Song, đối với những người đã kết hôn, sự mạnh mẽ, thậm chí có phần dữ dằn đôi lúc khiến chồng mệt mỏi, nên bạn phải biết kiềm chế cảm xúc để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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