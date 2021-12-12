Đúng 20 ngày nữa, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền tài 'lũ lượt' kéo về 'ngập nhà', đếm tiền mỏi cả tay

Tâm linh - Tử vi 12/12/2021 07:20

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền tài 'lũ lượt' kéo về 'ngập nhà', đếm tiền mỏi cả tay bắt đầu từ 20 ngày tới đây.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài chiếu cố và phù trợ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng sẽ nhanh chóng phất lên mà thành công. Đặc biệt, nếu bạn có khả năng đầu tư kinh doanh lớn và dễ dàng kiếm được bộn tiền, thì bạn chỉ cần suy nghĩ kĩ và nắm bắt đúng thời cơ, cuộc sống thịnh vượng sắp tới đang giang tay đón bạn.

Bên cạnh đó, về phương diện tình cảm, sự hòa nhã, tinh tế tỏa ra từ bản thân người tuổi Sửu sẽ thu hút không ít người yêu thương và muốn ở bên họ một đời một kiếp.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này thường là người can đảm, dám nghĩ dám làm. "Máu liều" của bạn có thể đưa bản thân đến với nhiều trải nghiệm thú vị trong cuộc đời. Cuộc sống của bạn cũng nhờ đó rực rỡ sắc màu của nhiều hành trình thú vị. Dù làm trong ngành nghề gì thì cung hoàng đạo này cũng thu được nhiều lợi nhuận và lương thưởng tương xứng. Với công sức mà bạn bỏ ra, bạn sẽ được trả giá xứng đáng và hậu hĩnh.

Với các cặp đôi đang yêu, nếu có dự định kết hôn thì tranh thủ tiến hành sớm, tránh để quá lâu tình cảm trục trặc lại không đi tới đích. Đồng thời, những người độc thân nên trân trọng những gì mình đang có và chớ đừng "đứng núi này trông núi nọ".

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người thuộc con giáp này sẽ gặp may mắn liên tục trong thời gian này. Bạn nhận được những cơ may phát tài trong công việc kinh doanh. Đối với những người làm công ăn lương, bạn được cấp trên trọng dụng, tin tưởng trao cho những nhiệm vụ mới.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Và ngay cả khi bạn đang tận hưởng cuộc sống độc thân thì bạn cũng sẽ cảm nhận được sự lãng mạn đang dâng đầy lên trong mình. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạnvà người ấy lên kế hoạch hẹn hò, đi chơi, tự do trải nghiệm những điều mình muốn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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