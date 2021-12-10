Bắt đầu từ ngày 11/12/2021, những con giáp sau gặp được 'thiên thời, địa lợi', tiền tài 'rơi trúng đầu', giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 10/12/2021 20:05

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ gặp được "thiên thời, địa lợi", tiền tài "rơi trúng đầu", giàu sang bắt đầu từ ngày 11/12/2021.

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn này có thể thở phào nhẹ nhõm bởi đường công danh, tài lộc của tuổi Dần được cho là sẽ lên "như diều gặp gió" với những thành quả trông thấy. Các dự án đầu tư trước đây của họ bắt đầu ra hoa kết trái, vị trí hiện tại ngày càng được củng cố, cuộc sống trở nên thuận lợi, viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ.

Dù làm trong ngành nghề gì thì cung hoàng đạo này cũng thu được nhiều lợi nhuận và lương thưởng tương xứng. Nhìn chung, với công sức mà bạn bỏ ra, cung hoàng đạo này sẽ được trả giá xứng đáng. Không chỉ về tài lộc tích cực mà cả về đầu tư và quản lý tài chính trong tháng này cũng rất suôn sẻ, bạn sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn.

con giáp may mắn
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp này thường là những người chăm chỉ, tháo vát, có bề ngoài khả ái, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, có trong tay không ít mối quan hệ tốt đẹp. Vậy nên, cơ hội làm ăn mới chắc chắn sẽ thành công, được quý nhân giúp đỡ, nếu có thể nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp, được quý nhân giúp đỡ thì cuối cùng chắc chắn sẽ có nhiều thăng tiến, tạo được nhiều cơ hội làm ăn phát tài. 

Gia đình của người tuổi Tỵ cũng ngày một sung túc, đủ đầy hơn rất nhiều so với bây giờ, nếu không muốn nói là giàu sang bậc nhất, không thiếu thứ gì.

con giáp may mắn 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con giáp này sẽ cảm thấy công việc ngày càng có nhiều bứt phá, bạn sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt mang về cho mình nhiều tiền hơn. Nhờ thành quả thu về được, tiền bạc rủng rỉnh hơn, nên bạn đừng ngần ngại tự thưởng cho mình món đồ bạn đã ấp ủ mong muốn từ lâu.

Vận trình tình cảm của bạn sẽ đào hoa và rộng mở. Người độc thân sớm tìm được một nửa phù hợp với mình, nhưng trước tiên hãy đi ra ngoài nhiều hơn. Những người đã lập gia đình thường xuyên hâm nóng cảm xúc, vì vậy mà không cảm thấy phai nhạt và nguội lạnh.

con giáp may mắn 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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