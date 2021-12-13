Trong 2 tuần tới, những con giáp sau tiền bạc 'rót' về tài khoản liên tục, liên tiếp gặp vận may, tình duyên 'nở rộ'

Những người cầm tinh con giáp này vốn thuộc kiểu người có tính thân thiện, cởi mở, thông minh, luôn thích giúp đỡ người khác, sống lạc quan nên không có khó khăn gì là bạn không thể vượt qua được. Bên cạnh đó, bạn sẽ có quý nhân phù trợ. Nếu muốn đổi việc hoặc thực hiện dự định đang ấp ủ bấy lâu thì người tuổi Thân nên làm ngay đi để gặt hái được thành công mỹ mãn. Nhờ thế mà trong 2 tuần tới, bạn sẽ trở thành đại gia về tiền bạc, mọi việc diễn ra "thuận buồm xuôi gió".

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn và tràn đầy màu hồng. Các cặp đôi sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Người độc thân khi tham gia vào các hoạt động tập thể sẽ dễ tìm được "nửa kia" lý tưởng của mình.

Con giáp may mắn được trời ưu ái ban cho nhiều thế mạnh, ấp ủ nhiều dự định, lên nhiều kế hoạch và mau chóng thực hiện được. Điều này làm cho bản thân bạn rất vui vẻ, hăng hái, kết quả việc nào cũng như ý. Đặc biệt, bạn có thêm nhiều mối quan hệ, giúp ích cho công việc rất nhiều. Thậm chí, bạn cùng bắt tay hợp tác làm ăn, tiền đổ về túi như nước.

Vậy nên, nhìn người tuổi Mẹo trở nên yêu đời, lạc quan hơn, từ đây phúc khí cũng ngày càng tăng, nhận được biết bao điều tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp này có phần may mắn hơn người khác, nhận được nhiều phúc khí. Nếu làm công ăn lương thì chị em sẽ có cơ hội thể hiện bản thân, được sếp trọng dụng và nâng lương. Nếu làm nghề kinh doanh buôn bán thì họ sẽ gặp được khách hàng tiềm năng, đầu tư đâu thắng đó. Đây chính xác là thời điểm vàng son của người cầm tinh con khỉ.

Đường tình cảm của tuổi Dê cũng vô cùng thuận lợi, nếu đang cô đơn họ sẽ tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Nếu đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.