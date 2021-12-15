Trong 20 ngày tới, những con giáp sẽ 'thở phào' vượt qua tam tai, 'lộc lá' kéo về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 15/12/2021 05:31

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ vượt qua tam tai, 'lộc lá' kéo về, muốn nghèo cũng khó vào ngày 20 ngày nữa.

Tuổi Dần

Trong 20 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ "thở phào nhẹ nhõm" sau khi vượt qua tam tai và có nhiều khởi sắc trong công việc. Đồng thời, bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ và rước nhiều tài lộc về nhà. Nhất là trong công việc, bạn giao tiếp với đối tác của mình khá hòa hợp và suôn sẻ. Do đó, vận tiền bạc của bạn phát triển tốt nhất và tận hưởng một cách trọn vẹn niềm vui này.

Về vận trình tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Còn những ai độc thân thì cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con giáp này luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để thăng tiến, lập thân. Đây chính là nguyên do giúp con giáp này dù còn trẻ nhưng đã có những thành tựu nhất định trong cuộc sống, công danh rộng mở. Đồng thời, bên cạnh họ sẽ xuất hiện thêm quý nhân, giúp thay đổi vận mệnh để nhận được càng nhiều tài lộc hơn. 

Về vận trình tình cảm, những cặp đôi đang yêu nhau luôn biết cách duy trì và vun đắp, hòa thuận từng bước, không có chuyện gì xấu xảy ra giữa hai người. Đối với những người còn "cô đơn lẻ bóng", bạn có lẽ vẫn chưa thể tìm được người thích hợp trong thời gian này. Song, bạn nên thưởng có mình một món quà, hay một chuyến đi chơi ngắn ngày sau bao ngày hộc tập, hay làm việc vất vả.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người thuộc con giáp này khá thông minh, tư duy linh hoạt với kim tiền, luôn cố gắng tìm kiếm những cơ hội có thể kiếm được nhiều tiền nhất và cố gắng để có được cuộc sống tốt hơn. Nhờ vậy, thu nhập ngày một dồi dào, tiền bạc ngày một nhiều, và sớm có thể mua nhà đẹp, tậu xe sang.

Về phương diện tình duyên, tình cảm của những bạn đang thích thầm "nửa kia" của mình có chút khởi sắc, đối phương là người hài hước và đặc biệt thích làm bạn cười, cả hai sẽ cảm thấy hòa thuận với nhau hơn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Ở hiền gặp lành, 3 con giáp được phù hộ bình an, tiền rinh về đầy két, nhanh chóng mua nhà, mua xe trong 7 ngày nữa

Ở hiền gặp lành, 3 con giáp được phù hộ bình an, tiền rinh về đầy két, nhanh chóng mua nhà, mua xe trong 7 ngày nữa

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được phù hộ bình an, tiền rinh về đầy két, nhanh chóng mua nhà, mua xe trong 7 ngày tới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp