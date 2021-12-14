Nửa cuối tháng 12, 3 con giáp được Thần Tài 'bảo hộ', vận số giàu có ngất trời, vận may bủa vây không dứt

Tâm linh - Tử vi 14/12/2021 18:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Tài 'bảo hộ', vận số giàu có ngất trời, vận may bủa vây không dứt vào nửa cuối tháng 12.

Tuổi Tý

Vào nửa cuối của tháng 12, con giáp may mắn này sẽ vô cùng thuận lợi, sự nhạy cảm với tiền khá mạnh nên kinh doanh, làm ăn, đầu tư đều hanh thông. Tuy nhiên, khi có tiền trong tay, bạn càng không được để mất đi lý trí. Bạn cần có kế hoạch chi tiêu cũng như tiết kiệm rõ ràng và điều này vô cùng quan trọng trong việc quản lý tiền bạc.

Với những người độc thân, bạn vô cùng cởi mở nên khoảng cách giữa bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau. Dù mới quen nhưng hai người không hề gượng gạo, thậm chí có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không biết chán.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này đã có Thần Tài "bảo hộ" trong thời gian tới đây. Bạn sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là với những người làm ăn. Do đó, bạn nên dồn hết công sức vào việc kinh doanh để không tuột mất "cơ hội vàng" của mình.

Về chuyện tình cảm, với những người độc thân, con giáp này cần chủ động thể hiện tình cảm của bản thân với đối tượng mà mình yêu thích. Việc dũng cảm theo đuổi tình cảm sẽ giúp cho bạn có được cơ hội và sự chủ động thể hiện với người ấy. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cả hai sẽ rất gắn bó và gần gũi bên cạnh nhau.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con giáp này thường kiệm lời, nói ít nhưng hành động nhiều. Bạn sống lạc quan, dễ gần, hòa đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Vì vậy, những việc tốt bạn đã và đang làm sẽ tích phúc đức cho cả gia đình, giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực vào nhà.

Trong tình yêu đôi khi cũng phải trải qua nhiều sự lựa chọn, thật khó để bạn có thể tìm cho mình một lựa chọn đúng đắn nhất. Chuyện tình cảm của bạn còn hơi bị động, hãy thể hiện tình cảm của mình đối với người mà mình yêu thương, trong tuần này mọi sóng gió qua đi bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui hơn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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