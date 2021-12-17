Đúng 2 tuần nữa, vận may tứ phương của 3 con giáp sau đều hội tụ, 'vét sạch' tiền tài thiên hạ, sắm sửa vàng bạc đón năm mới

Trong 2 tuần tới, vận may tứ phương của con giáp may mắn này đều hội tụ về giúp công danh, sự nghiệp đều thăng hoa. Người làm công ăn lương nhờ chăm chỉ, siêng năng mà tạo được sự tín nhiệm với cấp trên. Những người làm kinh doanh biết nhìn xa trông rộng nên không bỏ lỡ cơ hội phát triển đáng quý.

Với các cặp đôi đang yêu, nếu có dự định kết hôn thì tranh thủ tiến hành sớm, tránh để quá lâu tình cảm trục trặc lại không đi tới đích. Đồng thời, những người độc thân nên trân trọng những gì mình đang có và chớ đừng "đứng núi này trông núi nọ".

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con giáp này sẽ gặp được quý nhân phù trợ và mang đến cho bạn những cơ hội gia tăng lợi ích tiền bạc của mình. Đồng thời, bạn cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ bạn bè, đồng nghiệp khi gặp khó khăn. Chỉ cần bạn lên tiếng, mọi người luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ và giúp đỡ bạn hết mình. Từ đó, bạn tạo được bước tiến để phát triển về sau, cuộc sống ngày càng sung túc hơn.

Về vận trình tình cảm, đặc biệt đối với phụ nữ, không những có khả năng xây dựng sự nghiệp viên mãn mà còn được tận hưởng hôn nhân hạnh phúc. Trong thời gian tới đây, bạn sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái và tìm được giá trị cuộc sống đích thực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đường công danh, tài lộc của con giáp này được cho là sẽ lên "như diều gặp gió" với những thành quả trông thấy. Vận trình tài lộc sẽ luôn ổn định bởi sự xuất hiện Chính Tài sẽ khiến thu nhập của bạn vững vàng và không lo thiếu thốn. Cuộc sống của bạn cũng nhờ đó rực rỡ sắc màu của nhiều hành trình thú vị.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạnvà người ấy lên kế hoạch hẹn hò, đi chơi, tự do trải nghiệm những điều mình muốn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.