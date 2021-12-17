Đúng 2 tuần nữa, vận may tứ phương của 3 con giáp sau đều hội tụ, 'vét sạch' tiền tài thiên hạ, sắm sửa vàng bạc đón năm mới

Tâm linh - Tử vi 17/12/2021 14:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây vận may đều hội tụ, 'vét sạch' tiền tài thiên hạ, sắm sửa vàng bạc đón năm mới trong 2 tuần tới.

Tuổi Thìn

Trong 2 tuần tới, vận may tứ phương của con giáp may mắn này đều hội tụ về giúp công danh, sự nghiệp đều thăng hoa. Người làm công ăn lương nhờ chăm chỉ, siêng năng mà tạo được sự tín nhiệm với cấp trên. Những người làm kinh doanh biết nhìn xa trông rộng nên không bỏ lỡ cơ hội phát triển đáng quý.

Với các cặp đôi đang yêu, nếu có dự định kết hôn thì tranh thủ tiến hành sớm, tránh để quá lâu tình cảm trục trặc lại không đi tới đích. Đồng thời, những người độc thân nên trân trọng những gì mình đang có và chớ đừng "đứng núi này trông núi nọ".

 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con giáp này sẽ gặp được quý nhân phù trợ và mang đến cho bạn những cơ hội gia tăng lợi ích tiền bạc của mình. Đồng thời, bạn cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ bạn bè, đồng nghiệp khi gặp khó khăn. Chỉ cần bạn lên tiếng, mọi người luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ và giúp đỡ bạn hết mình. Từ đó, bạn tạo được bước tiến để phát triển về sau, cuộc sống ngày càng sung túc hơn. 

Về vận trình tình cảm, đặc biệt đối với phụ nữ, không những có khả năng xây dựng sự nghiệp viên mãn mà còn được tận hưởng hôn nhân hạnh phúc. Trong thời gian tới đây, bạn sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái và tìm được giá trị cuộc sống đích thực.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đường công danh, tài lộc của con giáp này được cho là sẽ lên "như diều gặp gió" với những thành quả trông thấy. Vận trình tài lộc sẽ luôn ổn định bởi sự xuất hiện Chính Tài sẽ khiến thu nhập của bạn vững vàng và không lo thiếu thốn. Cuộc sống của bạn cũng nhờ đó rực rỡ sắc màu của nhiều hành trình thú vị.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạnvà người ấy lên kế hoạch hẹn hò, đi chơi, tự do trải nghiệm những điều mình muốn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ ngày 18/12/2021, những con giáp sau sẽ 'hái lộc vàng', tiền chảy về túi, có quý nhân chiếu cố vượt qua khủng hoảng

Bắt đầu từ ngày 18/12/2021, những con giáp sau sẽ 'hái lộc vàng', tiền chảy về túi, có quý nhân chiếu cố vượt qua khủng hoảng

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ sẽ 'hái lộc vàng', tiền chảy về túi, có quý nhân chiếu cố vượt qua khủng hoảng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp