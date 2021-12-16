Bắt đầu từ ngày 18/12/2021, những con giáp sau sẽ 'hái lộc vàng', tiền chảy về túi, có quý nhân chiếu cố vượt qua khủng hoảng

Trong công việc, con giáp may mắn này có vận khí tốt, hành động nhanh nhạy, có thể nắm bắt cơ hội, đưa ra những quyết định và phán đoán có lợi cho mình, làm những nhiệm vụ thử thách sẽ càng viên mãn hơn. Nhờ đó, sự thành công của bạn ngày càng "nở rộ" chứ không phải thu hoạch được từ một sớm một chiều.

Trong tình yêu đôi khi cũng phải trải qua nhiều sự lựa chọn, thật khó để bạn có thể tìm cho mình một lựa chọn đúng đắn nhất. Chuyện tình cảm của bạn cần chủ động hơn nữa, bạn hãy thể hiện tình cảm của mình đối với người mà mình yêu thương.

Nhờ kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, những người cầm tinh con giáp này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu là người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể tạo được nhiều mối quan hệ với các đối tác, mở ra cơ hội làm ăn, phát triển cho công ty của mình. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều "thuận buồm xuôi gió".

Mối quan hệ tình cảm của bạn cũng được thúc đẩy trong tuần mới này nhờ những buổi hẹn hò và những hành động đầy quan tâm từ người ấy. Ngoài ra, bạn sẽ có một thể trạng tuyệt vời để làm mọi điều mình thích trong thời gian sắp tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này là cái tên "vàng" được xướng trong danh sách hưởng đặc ân may mắn của trời xanh. Những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn đang trong khoảng thời gian hoàng kim của năm và cần tận dụng tối ưu, làm việc chăm chỉ để thu về nhiều tài lộc.

Tình cảm của con giáp này đang độ "chín muồi" và sắp sửa nên duyên. Nếu có ý định tính chuyện trăm năm thì bạn nên mở lời với người ấy trước đi. Đồng thời, bạn cũng đừng cứ mặc cảm chuyện gái nói trước hay trai chủ động trước.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.