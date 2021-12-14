Đúng 2 tuần nữa, những con giáp sau may mắn 'chạm đỉnh', tiền tài 'đổ' về tài khoản đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 14/12/2021 19:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ may mắn "chạm đỉnh", tiền tài "đổ" về tài khoản đếm không xuể trong 2 tuần tới đây.

Tuổi Mẹo

Trong 2 tuần tới, con giáp may mắn này sẽ cảm thấy công việc ngày càng có nhiều bứt phá, bạn sẽ gặt hái được nhiều "quả ngọt" mang về cho mình nhiều tiền hơn. Dù làm trong ngành nghề gì thì cung hoàng đạo này cũng thu được nhiều lợi nhuận và lương thưởng tương xứng. Nhìn chung, với công sức mà bạn bỏ ra, cung hoàng đạo này sẽ được trả giá xứng đáng. Không chỉ về tài lộc tích cực mà cả về đầu tư và quản lý tài chính trong tháng này cũng rất suôn sẻ, bạn sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn.

Vận trình tình cảm khá ổn, hai bạn đều là người hòa nhã, bao dung với bạn đời, sẵn sàng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Đối với người đang còn độc thân, bạn sẽ gặp được người ưng ý trong những cuộc đi chơi với người thân hoặc bạn bè.

Con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp này sẽ bước vào thời kỳ may mắn về tiền bạc. Công việc trở nên thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, bạn biết tận dụng thời cơ, phát huy đúng lúc thì chuyện thăng quan tiến chức, lương bổng tăng gấp đôi là dễ như chơi. Bên cạnh đó, bạn hay gặp gỡ nhiều bạn bè mới, cơ hội làm ăn mới chắc chắn sẽ thành công, được quý nhân giúp đỡ, nếu có thể nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp, được quý nhân giúp đỡ thì cuối cùng chắc chắn sẽ có nhiều thăng tiến, tạo được nhiều cơ hội làm ăn phát tài.

Vận đào hoa của con giáp này đang đến gần. Đồng thời, bạn cần chủ động và mạnh dạn hơn trong việc kéo gần khoảng cách với những ai mà bạn cảm thấy có thiện cảm. Bạn nên tận dụng cơ hội vì cơ hội không đến với ai quá hai lần.

Con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài chiếu cố và phù trợ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng sẽ nhanh chóng phất lên mà thành công. Đặc biệt, nếu bạn có khả năng đầu tư kinh doanh lớn và dễ dàng kiếm được bộn tiền, thì bạn chỉ cần suy nghĩ kĩ và nắm bắt đúng thời cơ, cuộc sống thịnh vượng sắp tới đang giang tay đón bạn.

Gia đình của người tuổi Tỵ cũng ngày một sung túc, đủ đầy hơn rất nhiều so với bây giờ, nếu không muốn nói là giàu sang bậc nhất, không thiếu thứ gì.

Con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Trong 2 tuần tới, những con giáp sau tiền bạc 'rót' về tài khoản liên tục, liên tiếp gặp vận may, tình duyên 'nở rộ'

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tiền bạc đổ về tài khoản liên tục, liên tiếp gặp vận may, tình duyên nở rộ vào ngày 2 tuần nữa.

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