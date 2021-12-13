Vì sao giới nghệ sĩ Hong Kong cực ưa chuộng bói bài, tử vi và thuật phong thủy?

Xu hướng chiêm tinh của Mak bắt nguồn từ sau một cuộc tình đổ vỡ. Vào năm 2018, cô đã được một thầy phong thủy khuyên cô nên thêm số "2" vào tên của mình bởi điều đó sẽ mang lại danh tiếng và tài lộc.

Trong những năm gần đây, nghệ sĩ Mak Ying-tung 2 là một trong số nhiều nghệ sĩ Hong Kong đã đưa các yếu tố của bói toán thần bí vào tác phẩm của họ. Họ cho rằng điều này tập trung vào việc tự chăm sóc bản thân trong thời kỳ nhiều bất ổn và nhịp sống chậm hơn khi thành phố trải qua thời kỳ "đóng cửa" do dịch Covid-19.

Zoie Yung là một người hành nghề xem tử vi và từng làm việc tại Vitamin Creative Space ở Bắc Kinh. Trước khi phóng không gian vào năm 2013, cô đã đọc để xác định thời điểm tốt nhất cho việc đi vào không gian. Giờ đây, cô ấy cung cấp dịch vụ của mình cho các nghệ sĩ và những người khác trong ngành công nghiệp sáng tạo vì cô ấy cảm thấy thuật chiêm tinh truyền thống của Trung Quốc không phải lúc nào cũng được đọc theo cách phù hợp với nghề nghiệp của họ.

Vì vậy, sau khi cô ấy đã thay đổi tên của mình, cô có ngay một bước ngoặt lớn trong cuộc đời là loạt phim "Home Sweet Home" đang được diễn ra tại phòng trưng bày de Sarthe ở Wong Chuk Hang. Các tác phẩm bao gồm bộ ba cảnh trong nước độc đáo mà Mak đã tạo ra bằng cách sử dụng The Sims, một trò chơi mô phỏng cuộc sống phổ biến. Theo lời khuyên của các nhà phong thủy một lần nữa, mỗi cảnh đều chứa đựng những cấu hình tốt lành của năm yếu tố và "tứ trụ của vận mệnh" theo quan niệm chiêm tinh của Trung Quốc.

Nghệ sĩ Ho Sin-tung đã chuyển sang ngành chiêm tinh học khi cô yêu một người sinh cùng ngày và năm với mình, để hiểu rõ hơn về cả anh ta và bản thân mình. Mặc dù chiêm tinh học không xuất hiện rõ ràng trong tác phẩm của cô ấy, nhưng các mô típ thiên thể thường tạo thành nhiều mảnh, chẳng hạn như trong Now Create (2019) và Our Earthly Earth (2019).

Tương tự như vậy, nghệ sĩ Chan Ka-kiu cho biết sở thích của cô ấy đối với chiêm tinh học được khơi dậy bởi "sự lãng mạn". Người yêu cũ đã giới thiệu cho cô ấy khái niệm về biểu đồ chiêm tinh và đưa ra những quan sát sắc sảo về các mối quan hệ của cô ấy.

Lãng mạn cũng là nội dung trong loạt tranh mới nhất của Wu Jiaru mang tên Grandma’s Twelve Lovers (2021), được lấy cảm hứng từ những bài tarot hàng ngày được bạn bè và nghệ sĩ Amy Tong khuyến khích.

Tác phẩm từ Grandma’s Twelve Lovers (2021) của Wu Jiaru - Ảnh: SCMP

Chiêm tinh, tử vi, phong thủy và các hình thức bói toán khác từ lâu đã trở thành một phần văn hóa ở Hong Kong và nhiều khu vực khác của châu Á. Chúng cũng đã phát triển mạnh mẽ ở phương Tây. Phương tiện truyền thông xã hội và các ứng dụng được hỗ trợ bởi AI như Co-Star và The Pattern đã giúp chúng trở nên phổ biến hơn và chiêm tinh học dễ tiếp cận hơn. Điều thú vị là Co-Star, cho biết nó có hơn 20 triệu lượt tải xuống, phản ánh vai trò thay đổi của chiêm tinh học từ một trò tiêu khiển mê tín thành một công cụ xây dựng để hiểu rõ hơn về bản thân và những người khác.

Deborah Ehrlich, cựu quản lý khu vực châu Á của UBS Art Collection và cựu giám đốc quan hệ VIP khu vực châu Á tại Art Basel, hiện là một nhà chiêm tinh chuyên nghiệp. Cô cho rằng mọi người trên khắp thế giới muốn gần gũi hơn với thiên nhiên. Do đó, mối quan tâm đến chiêm tinh học bắt chước những gì đang diễn ra trong các ngành khác như chăm sóc sức khỏe và phong trào hướng tới một lối sống bền vững hơn.

Nghệ sĩ Nicole Wong, người thích bói toán từ khi còn nhỏ, đã mở một cửa hàng bán đồ pha lê trực tuyến vào giữa năm 2020. Những gì khởi đầu là một trang Instagram cá nhân để chia sẻ kiến ​​thức và sở thích của cô ấy về pha lê và đá nhanh chóng trở thành một công việc kinh doanh phát đạt. Là một người ham đọc bài tarot, cô ấy đã nhận thấy sự gia tăng nhanh chóng cả về doanh số bán hàng pha lê và số lượng người tiếp cận cô ấy để đọc tarot.

Pha lê từ cửa hàng pha lê trực tuyến của Nicole Wong - Ảnh: Nicole Wong

Điều này lặp lại tình cảm của tất cả các nghệ sĩ nói trên. Chan thấy rằng chiêm tinh học khiến cô ấy cảm thấy có cơ sở hơn và dẫn đến hiểu biết bản thân tốt hơn, điều này thật nhẹ nhàng. Đó là một nỗ lực để giảm bớt lo lắng về những điều không thể đoán trước được.

Cuộc sống đầy lo lắng và thay đổi đối với nhiều người ở Hồng Kông trong bối cảnh đại dịch và biến động chính trị. Vivienne Chow, một nhà văn nghệ thuật và một nhà chiêm tinh học mới chuyển đến London, cho biết số lượng người quan tâm đến việc đọc biểu đồ sinh và bói bài đã tăng lên rõ rệt trong hai năm qua.