Đúng 3 tuần nữa, những con giáp 'số hưởng' này phúc đức tràn về, tiền bạc dồi dào, an nhàn ngồi hưởng tiền tài

Tâm linh - Tử vi 14/12/2021 11:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây phúc đức tràn về, tiền bạc dồi dào, an nhàn ngồi hưởng tiền tài trong 3 tuần nữa.

Tuổi Dần

Trong 3 tuần tới, tiền tài sẽ không ngừng "chảy" vào túi bạn, được trời ban nhiều phước lành. Dù có nhiều của cải, bạn vẫn biết sống tiết kiệm, luôn đề cao tinh thần cố gắng và chăm chỉ, chi tiêu có kế hoạch. Bên cạnh đó, bạn cũng rất cởi mở và sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới mẻ, áp dụng chúng vào công việc nên sự nghiệp tăng tiến không ngừng và được mọi người đánh giá cao. Nhờ vậy, bạn là con giáp có cuộc sống viên mãn nhất và không lo âu bất kì điều gì về tiền bạc.

Tuy nhiên, do bạn ham mê kiếm tiền mà quên mất việc bản thân cũng cần nghỉ ngơi và thư giãn. Nếu bạn không biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ trở nên dễ cáu gắt, vì thế bạn cần nghỉ ngơi và thư giãn.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn này tiền tài dồi dào và "chảy ào ào"về túi. Những người làm ăn buôn bán chưa tinh thông thì sẽ có quý nhân hướng dẫn "một vốn bốn lời" giúp cuộc sống an nhàn hơn, tiền bạc dư dả không lo cái ăn cái mặc. Bên cạnh đó, bạn nhận lại được là nhiều tình thương, được nhiều người yêu quý, hỗ trợ ngược lại lúc cần.

Vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc. Đối với những người đã có đôi có cặp, cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc, nhờ vậy mà không khí trong nhà luôn đầm ấm và vui vẻ. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con giáp này thường là người chăm chỉ, thật thà, thích giúp đỡ người khác. Vì vậy, bạn sẽ được trời thương, làm mọi việc đều thuận lợi. Việc người cầm tinh con dê cần làm bây giờ là mua ngay két sắt về đựng tiền bởi tài lộc sẽ nhanh chóng ập tới, càng làm lại càng kiếm được nhiều của cải. Tất cả những ai từng coi thường họ đều sẽ phải kính nể và dè chừng.

Bên cạnh đó, con đường tình duyên vô cùng "nở rộ". Đắc biệt, đối với người độc thân, tình duyên sẽ bất ngờ ập đến, khi mà sự nghiệp ổn định cũng phải đến lúc có cho mình người bạn đời, sống hạnh phúc đến già.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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