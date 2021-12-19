Bắt đầu từ ngày 22/12/2021, 3 con giáp đón sự nghiệp như 'cá chép hoá rồng', tài vận dồi dào, tình duyên 'bủa vây'

Tâm linh - Tử vi 19/12/2021 07:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "cá chép hoá rồng", tài vận dồi dào, tình duyên "bủa vây" bắt đầu từ ngày 22/12/2021.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ bước vào thời kỳ may mắn về tiền bạc. Đồng thời, đây là thời điểm tốt để bạn thay đổi công việc, phát triển sự nghiệp của mình lên tầm cao mới. Sẽ có nhiều công ty với chế độ đãi ngộ tốt, vị trí cao chào đón bạn. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ những công việc bán thời gian, kinh doanh làm thêm bên ngoài.

Vận trình tình cảm của bạn sẽ đào hoa và rộng mở. Người độc thân sớm tìm được một nửa phù hợp với mình, nhưng trước tiên hãy đi ra ngoài nhiều hơn. Những người đã lập gia đình thường xuyên "hâm nóng" cảm xúc, nên họ sẽ không cảm thấy phai nhạt.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của con giáp nady sẽ phát triển rực rỡ, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Năm tới sẽ là lúc bạn hoạt động tích cực trong công việc, giành được những thành tựu lớn hơn mong đợi, bận rộn với các kế hoạch mới. Mọi thứ sẽ diễn ra khá suôn sẻ và trôi chảy. Dù có nhiều của cải, bạn vẫn biết sống tiết kiệm, luôn đề cao tinh thần cố gắng và chăm chỉ, chi tiêu có kế hoạch.

Nhìn chung, cuộc sống hậu vận của tuổi Mùi khá suôn sẻ, nếu như vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh, tự cường tự lực như họ đã từng thì chắc chắn mọi thứ sẽ viên mãn và sung túc.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con ngựa sẽ có một năm vô cùng viên mãn và thành công trong sự nghiệp. Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ đắc lực từ các quý nhân phù trợ ở mọi độ tuổi. Họ không chỉ đem lại cơ hội thay đổi nghề nghiệp, hợp tác, các mối làm ăn, quan hệ, mà còn có thể hỗ trợ bạn rất nhiều về vật chất, tài nguyên. Nhờ vậy, bạn sẽ có thêm quyền lực, có khả năng thăng chức hoặc đạt được vị trí mong muốn.

Trong chuyện tình cảm, nếu vẫn đang độc thân, bạn nên nắm bắt cơ hội ra ngoài, tụ tập đi chơi vừa có cơ hội thư giãn, còn có thể gặp gỡ mối quan hệ mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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