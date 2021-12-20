Sát lễ Giáng sinh, 3 con giáp được cát tinh 'nhắm trúng', vận đỏ như son, 'hốt sạch' tiền tài của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 20/12/2021 10:40

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây vận đỏ như son, 'hốt sạch' tiền tài của thiên hạ sắp tới đây.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này rất biết cách kiếm tiền và tận dụng mọi ưu điểm, lợi thế để gia tăng của cải. Họ thường có thể làm nhiều nghề cùng lúc, tận dụng mọi nguồn thu nhập để kiếm ra tiền. Trong công việc, nhân viên văn phòng cũng đầu óc minh mẫn hơn hẳn, có nhiều cơ hội tỏa sáng, dễ được thăng chức hoặc tăng lương. Người làm kinh doanh có tỷ lệ đặt hàng cao, cơ hội làm ăn tốt xuất hiện, thu nhập khá.

Nhìn chung, cuộc sống hậu vận của tuổi Mùi khá suôn sẻ, nếu như vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh, tự cường tự lực như họ đã từng thì chắc chắn mọi thứ sẽ viên mãn và sung túc.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con giáp này sẽ vô cùng thuận lợi, sự nhạy cảm với tiền khá mạnh nên kinh doanh, làm ăn, đầu tư đều hanh thông. Bên cạnh đó, bạn cũng có nhiều cơ hội ra ngoài hơn, tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ, công việc tuy bận rộn nhưng cũng dễ dàng thu được một phần của cải khiến nhiều người ghen tị.

Tuy nhiên, đôi khi tuổi Thìn không thể tránh khỏi những lúc trái gió trở trời, nên bạn cần cẩn thận chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, tránh làm việc quá sức và suy nghĩ quá nhiều.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp này được cho là tài vận sẽ lên "như diều gặp gió" với những thành quả trông thấy. Vận trình tài lộc sẽ luôn ổn định bởi sự xuất hiện Chính Tài sẽ khiến thu nhập của bạn vững vàng và không lo thiếu thốn. Cuộc sống của bạn cũng nhờ đó rực rỡ sắc màu của nhiều hành trình thú vị.

Về phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh giúp cải thiện những mối quan hệ của tuổi Mẹo. Những ai có tình cảm với người khác giới có thể "bật đèn xanh" hoặc hãy chủ động bày tỏ. Con giáp này hiểu rõ cảm xúc của mình và xứng đáng được trân trọng.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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