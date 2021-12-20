Đúng 1 tháng tới, Thần Tài 'soi sáng' 3 con giáp: Tài lộc 'đỏ rực', kinh doanh lời to, gia đình sung túc đón năm mới

Tâm linh - Tử vi 20/12/2021 08:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tài lộc "đỏ rực", kinh doanh lời to, gia đình sung túc đón năm mới trong 1 tháng nữa.

Tuổi Dần

Trong 1 tháng tới, vận tiền tài của con giáp may mắn này sẽ không ngừng "chảy" vào túi, được trời ban nhiều phước lành và may mắn "bủa vây". Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, bạn sẽ ký được hợp đồng lớn, mang lại lợi nhuận và bổng lộc cho bản thân mình. Dù có nhiều của cải, bạn vẫn biết sống tiết kiệm, luôn đề cao tinh thần cố gắng và chăm chỉ, chi tiêu có kế hoạch. 

Mối quan hệ tình cảm của bạn cũng được thúc đẩy trong tuần mới này nhờ những buổi hẹn hò và những hành động đầy quan tâm từ người ấy. Ngoài ra, bạn sẽ có một thể trạng tuyệt vời để làm mọi điều mình thích trong thời gian sắp tới.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp này có vận khí tốt, hành động nhanh nhạy, có thể nắm bắt cơ hội, đưa ra những quyết định và phán đoán có lợi cho mình, làm những nhiệm vụ thử thách sẽ càng viên mãn hơn. Bạn dễ dàng thành công, giỏi kiếm tiền hơn người khác và cơ hội sự nghiệp rộng mở trong thời gian tới. Đồng thời, bạn đang trong khoảng thời gian hoàng kim của năm nên bạn cần tận dụng tối ưu, làm việc chăm chỉ để thu về nhiều tài lộc.

Ngoài ra, con giáp này sẽ trở nên trưởng thành hơn trong tình yêu và mối quan hệ của bạn sẽ được nâng lên một tầm cao hơn. Gia đình người tuổi Thìn sẽ có nhiều tin vui như sức khoẻ dồi dào và bình an vô sự trong thời gian sắp tới.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người thuộc con giáp này sẽ được như ý nguyện, ước mơ hoài bão mà con giáp này ấp ủ lâu nay đều có cơ hội để thực hiện. Tiền tài cứ thế chui vào túi không ngớt, giúp chủ mệnh có thể thỏa sức tiêu xài theo ý mình.

Về chuyện tình cảm, đặc biệt đối với phụ nữ, không những có khả năng xây dựng sự nghiệp viên mãn mà còn được tận hưởng hôn nhân hạnh phúc. Trong thời gian tới đây, bạn sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái và tìm được giá trị cuộc sống đích thực.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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