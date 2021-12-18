Bắt đầu từ ngày 20/12/2021, Thần Tài 'gọi tên' những con giáp sau ngẩng đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc

Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng, đạt được những thành tựu đáng kể và thu nhập tăng lên đều đặn.

Về phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh giúp cải thiện những mối quan hệ của tuổi Mẹo. Những ai có tình cảm với người khác giới có thể "bật đèn xanh" nhằm để bạn quan tâm và chú ý tới.

Con giáp này sẽ vô cùng thuận lợi, sự nhạy cảm với tiền khá mạnh nên kinh doanh, làm ăn, đầu tư đều hanh thông. Do đó, con đường tài lộc dễ kiếm tiền, tài lộc dồi dào. Bên cạnh đó, với tinh thần kinh doanh mạnh mẽ, chăm chỉ trong công việc, tương lai của con giáp này sẽ giàu sang phú quý, sự nghiệp thăng tiến.

Chuyện tình cảm của bạn với đối phương vô cùng hòa hợp khi cả hai luôn tìm cách thấu hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên, trong mối quan hệ gia đình, bạn nên tiết chế ra lệnh, hình phạt khiến không khí căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người thuộc con giáp này con giáp sẽ gặp thuận lợi trong cả công việc hay tài lộc. Dự định của bạn đang được thực hiện thông thuận và đích đến đã không còn xa. Đồng thời, bạn có tính cách ôn hòa, biết cách xây dựng những mối quan hệ xã giao, lại có thêm quý nhân phù trợ, tạo nên những cơ hội đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên quá nóng vội khi đưa ra quyết định nào đó, tránh để hối hận về sau.

Không chỉ công việc có phần tiến triển, vận đào hoa của con giáp này cũng rất vượng. Những người độc thân có thể gặp cơ may tốt để hẹn hò, những cặp đôi có thể thăng hoa hơn trong tình yêu.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.