Đúng 7 ngày nữa, 3 con giáp sau sẽ được cát tinh 'ưu ái', tiền rinh về đầy két, nhanh chóng mua nhà, mua xe đón năm mới

Tâm linh - Tử vi 18/12/2021 16:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được cát tinh "ưu ái", tiền rinh về đầy két, nhanh chóng mua nhà, mua xe đón năm mới trong 7 ngày nữa.

Tuổi Sửu

Trong 7 ngày tới, con giáp may mắn sẽ được cát tinh "chiếu cố" lại cộng thêm quý nhân giúp đỡ nên sẽ vượt qua mọi trở ngại, cơ hội sự nghiệp rộng mở. Bạn sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là với những người làm ăn. Do đó, bạn nên dồn hết công sức vào việc kinh doanh để không tuột mất "cơ hội vàng" của mình. 

Bên cạnh đó, con đường tình duyên vô cùng "nở hoa" và tràn đầy màu sắc. Nhất là đối với người độc thân, tình duyên sẽ bất ngờ ập đến và bạn tha hồ mà đắm chìm trong tình yêu.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người thuộc con giáp này thường sở hữu khả năng quan sát nhạy bén, biết nhìn xa trông rộng và dứt khoát mỗi khi phải đưa ra quyết định quan trọng. Đây là tố chất cực kỳ quan trọng đối với một người làm kinh doanh. Nhờ đó, sự thành công của bạn ngày càng "nở rộ", nhanh chóng mua nhà và mua xe đón năm mới.

Tình cảm của con giáp này đang độ "chín muồi" và sắp sửa nên duyên. Nếu có ý định tính chuyện trăm năm thì bạn nên mở lời với người ấy trước đi. Đồng thời, bạn cũng đừng cứ mặc cảm chuyện gái nói trước hay trai chủ động trước.

con giap may man1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp này sẽ bước sang 1 giai đoạn may mắn và thịnh vượng với nhiều cơ hội trong học tập, công việc và cuộc sống. Đồng thời, bạn chỉ cần biết khai thác nguồn năng lượng tích cực vốn sẵn có trong con người của họ thì mọi thứ tự khắc sẽ suôn sẻ, thu nhập cũng ngày một tăng lên. Dự kiến càng về cuối năm thì bạn càng có tài chính ổn định, nếu không trở thành "đại gia tiền tỷ" thì cũng có của ăn của để.

Bên cạnh đó, bạn sống lạc quan, dễ gần, hòa đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Vì vậy, những việc tốt bạn đã và đang làm sẽ tích phúc đức cho cả gia đình, giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực vào nhà.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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