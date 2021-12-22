Bắt đầu từ ngày 26/12/2021, những con giáp 'số đỏ' sau quý nhân phù trợ, tiền về tay 'tự sinh sôi', tình cảm êm ấm

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 09:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây quý nhân phù trợ, tiền về tay 'tự sinh sôi", tình cảm êm ấm bắt đầu từ ngày 26/12/2021.

Tuổi Dần

Tương lai của người tuổi Dần rất sáng sủa bởi bạn sẽ luôn nằm trong "top những con giáp giàu có" nhất. Con giáp may mắn này biết ưu và nhược của bản thân, dù lời nói có thế nào thì lòng dạ vẫn rất tốt. Đồng thời, bạn biết tận dụng triệt để khả năng của bản thân để góp sức cho thành công trong tương lai. Bạn càng làm lại càng kiên trì bền bỉ, không bỏ cuộc, vì vậy mà dễ dàng gặt hái thành tựu.

Chuyện tình cảm của bạn với đối phương vô cùng hòa hợp khi cả hai luôn tìm cách thấu hiểu lẫn nhau. Những người độc thân có thể gặp cơ may tốt để hẹn hò, những cặp đôi có thể thăng hoa hơn trong tình yêu.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người thuộc con giáp này thường có tính cách ôn hòa, biết cách xây dựng những mối quan hệ xã giao. Do đó, bạn lại có thêm quý nhân phù trợ, tạo nên những cơ hội đầy hứa hẹn. Đồng thời, bạn gặp thuận lợi trong cả công việc lẫn tài lộc trong thời gian tới. Dù bạn là người làm công ăn lương hay đầu tư thì đều có khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Dự định của bạn đang được thực hiện thông thuận và đích đến đã không còn xa. Tuy nhiên, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên quá nóng vội khi đưa ra quyết định nào đó, tránh để hối hận về sau.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong những ngày bắt đầu từ 26/12, con giáp này gặp gỡ quý nhân thần tài tề tựu, sự nghiệp và tiền bạc mỗi ngày một cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, bạn nên chú ý đến sức khỏe, không nên làm việc quá sức, tránh phiền muộn để cuộc sống bình yên. Bên cạnh đó, bạn rất biết cách kiếm tiền và tận dụng mọi ưu điểm, lợi thế để gia tăng của cải. Bạn thường có thể làm nhiều nghề cùng lúc, tận dụng mọi nguồn thu nhập để kiếm ra tiền.

Chuyện tình cảm có phần khô khan, dường như tuổi Tuất đang rơi vào "sa mạc tình yêu" thời hiện đại. Do đó, bạn hãy dành thời gian và quan tâm hơn cho "nửa kia" của mình. Còn những người độc thân, bạn nên mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình đối với người mà mình yêu thương. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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