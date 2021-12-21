Đếm ngược Tết dương lịch, 3 con giáp 'số đỏ' sau sẽ được cát tinh 'chiếu cố', sự nghiệp hanh thông, quý nhân đồng hành

Tâm linh - Tử vi 21/12/2021 09:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được cát tinh 'chiếu cố', sự nghiệp hanh thông, quý nhân đồng hành.

Tuổi Dần

Thời gian sắp tới, con giáp may mắn này sẽ được cát tinh "chiếu cố" lại cộng thêm quý nhân giúp đỡ nên sẽ vượt qua mọi trở ngại, cơ hội sự nghiệp rộng mở. Bạn sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là với những người làm ăn.

Bên cạnh đó, bạn chăm chỉ và nỗ lực một chút thì ắt sẽ nhận được nhiều thành tựu vang dội. Ngoài ra, những người thất nghiệp cũng có nhiều cơ hội tìm được công việc ứng ý hoặc có thể tự mình phát triển sự nghiệp mới. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp hanh thông, gặp nhiều vận may trong công việc và cả trong cuộc sống. Nếu là người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể tạo được nhiều mối quan hệ với các đối tác, mở ra cơ hội làm ăn, phát triển cho công ty của mình. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều "thuận buồm xuôi gió". 

Trong tình yêu đôi khi cũng phải trải qua nhiều sự lựa chọn, thật khó để bạn có thể tìm cho mình một lựa chọn đúng đắn nhất. Chuyện tình cảm của bạn cần chủ động hơn nữa, bạn hãy thể hiện tình cảm của mình đối với người mà mình yêu thương.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người thuộc con giáp này xung quanh xuất hiện nhiều quý nhân, chăm chỉ hơn nữa thì sẽ được yên bề gia thất, cả năm gặp nhiều may mắn. Bước sang năm 2022, người tuổi Ngọ có rất nhiều điều tốt lành, không chỉ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp mà người độc thân cũng gặp may mắn.

Mối quan hệ tình cảm của bạn cũng được thúc đẩy trong tuần mới này nhờ những buổi hẹn hò và những hành động đầy quan tâm từ người ấy. Ngoài ra, bạn sẽ có một thể trạng tuyệt vời để làm mọi điều mình thích trong thời gian sắp tới.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sát lễ Giáng sinh, 3 con giáp được cát tinh 'nhắm trúng', vận đỏ như son, 'hốt sạch' tiền tài của thiên hạ

Sát lễ Giáng sinh, 3 con giáp được cát tinh 'nhắm trúng', vận đỏ như son, 'hốt sạch' tiền tài của thiên hạ

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây vận đỏ như son, 'hốt sạch' tiền tài của thiên hạ sắp tới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 25 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'