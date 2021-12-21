Đếm ngược Tết dương lịch, 3 con giáp 'số đỏ' sau sẽ được cát tinh 'chiếu cố', sự nghiệp hanh thông, quý nhân đồng hành

Thời gian sắp tới, con giáp may mắn này sẽ được cát tinh "chiếu cố" lại cộng thêm quý nhân giúp đỡ nên sẽ vượt qua mọi trở ngại, cơ hội sự nghiệp rộng mở. Bạn sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là với những người làm ăn.

Bên cạnh đó, bạn chăm chỉ và nỗ lực một chút thì ắt sẽ nhận được nhiều thành tựu vang dội. Ngoài ra, những người thất nghiệp cũng có nhiều cơ hội tìm được công việc ứng ý hoặc có thể tự mình phát triển sự nghiệp mới.

Con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp hanh thông, gặp nhiều vận may trong công việc và cả trong cuộc sống. Nếu là người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể tạo được nhiều mối quan hệ với các đối tác, mở ra cơ hội làm ăn, phát triển cho công ty của mình. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều "thuận buồm xuôi gió".

Trong tình yêu đôi khi cũng phải trải qua nhiều sự lựa chọn, thật khó để bạn có thể tìm cho mình một lựa chọn đúng đắn nhất. Chuyện tình cảm của bạn cần chủ động hơn nữa, bạn hãy thể hiện tình cảm của mình đối với người mà mình yêu thương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người thuộc con giáp này xung quanh xuất hiện nhiều quý nhân, chăm chỉ hơn nữa thì sẽ được yên bề gia thất, cả năm gặp nhiều may mắn. Bước sang năm 2022, người tuổi Ngọ có rất nhiều điều tốt lành, không chỉ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp mà người độc thân cũng gặp may mắn.

Mối quan hệ tình cảm của bạn cũng được thúc đẩy trong tuần mới này nhờ những buổi hẹn hò và những hành động đầy quan tâm từ người ấy. Ngoài ra, bạn sẽ có một thể trạng tuyệt vời để làm mọi điều mình thích trong thời gian sắp tới.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.