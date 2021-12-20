Từ ngày 24/12/2021, tiền tài của 3 con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', lộc lá tới tấp, tình duyên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 20/12/2021 21:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như 'chuột sa chĩnh gạo', lộc lá tới tấp, tình duyên khởi sắc từ ngày 24/12/2021.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ gặp thuận lợi trong cả công việc hay tài lộc. Dự định của bạn đang được thực hiện thông thuận và đích đến đã không còn xa. Đồng thời, bạn có tính cách ôn hòa, biết cách xây dựng những mối quan hệ xã giao, lại có thêm quý nhân phù trợ, tạo nên những cơ hội đầy hứa hẹn. 

Chuyện tình cảm của bạn với đối phương vô cùng hòa hợp khi cả hai luôn tìm cách thấu hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên, trong mối quan hệ gia đình, bạn nên tiết chế ra lệnh, hình phạt khiến không khí căng thẳng. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người thuộc con giáp này có thể sẽ bước vào một môi trường làm việc mới, sẽ tiếp xúc với những đồng nghiệp mới, nhiệm vụ mới. Được sao tốt chiếu rọi, công việc của họ tiến triển vô cùng thuận lợi, thu nhập tăng cao. Nếu bạn chăm chỉ hơn nữa vào thời điểm này, bạn có thể đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp tương lai của mình.

Tuy nhiên, tuổi Thìn cũng cần tính toán sao cho hợp lý chuyện chi tiêu, mua sắm vì họ cũng có xu hướng muốn thay mới và sắm sửa nhiều thứ, nhất là vào dịp cuối năm này.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những ngày tới được cho là sẽ mang đến cho tuổi Dậu những may mắn về mặt tiền bạc. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng, đạt được những thành tựu đáng kể và thu nhập tăng lên đều đặn. Nhân viên văn phòng sẽ nhận được sự hướng dẫn từ người đi trước, được lợi rất nhiều, thu nhập tăng lên đáng kể.

Trong giao tiếp giữa các cá nhân, mọi mối quan hệ đều có thể được xử lý một cách cân bằng, thì sự giàu có đều rất thịnh vượng. Tuy nhiên, bởi lượng công việc nhiều nên bạn cần chú ý đến sức khoẻ của mình nhiều hơn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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