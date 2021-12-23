Sau Giáng sinh, 3 con giáp sau vận đen 'đội nón ra đi', tiền bạc 'nhảy số' liên tục, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 23/12/2021 08:15

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây vận đen "đội nón ra đi", tiền bạc "nhảy số" liên tục, tình duyên phơi phới sắp tới đây.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ gặp thuận lợi trong cả công việc hay tài lộc. Dự định của bạn đang được thực hiện thông thuận và đích đến đã không còn xa. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có cơ hội tăng lương thăng chức. Đồng thời, bạn có tính cách ôn hòa, biết cách xây dựng những mối quan hệ xã giao, lại có thêm quý nhân phù trợ, tạo nên những cơ hội đầy hứa hẹn.

Bên cạnh đó, đường tình duyên cũng sẽ suôn sẻ đến mức bất ngờ. Các cặp đôi sẽ giải toả được những mâu thuẫn trước đó, có thời gian trò chuyện để thông cảm cho nhau nhiều hơn. Với những người còn độc thân, bạn sẽ tìm được "nửa kia" ưng ý trong các lần gặp mặt bạn bè tới.

Con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người thuộc con giáp này có sự thay đổi mạnh mẽ trong công việc. Tuy bận rộn, vất vả hơn phải bỏ ra nhiều công sức hơn nhưng bạn lại kết quả thu về lại rực rỡ và thành công gấp bội năm trước. Bên cạnh đó, bạn chăm chỉ và nỗ lực một chút thì ắt sẽ nhận được nhiều thành tựu vang dội. Ngoài ra, những người thất nghiệp cũng có nhiều cơ hội tìm được công việc ứng ý hoặc có thể tự mình phát triển sự nghiệp mới. 

Mối quan hệ tình cảm của bạn cũng được thúc đẩy trong tuần mới này nhờ những buổi hẹn hò và những hành động đầy quan tâm từ người ấy. Ngoài ra, bạn sẽ có một thể trạng tuyệt vời để làm mọi điều mình thích trong thời gian sắp tới.

Con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ rất thuận lợi, liên tiếp tạo ra những đột phá mới. Bạn dễ dàng thành công, giỏi kiếm tiền hơn người khác và cơ hội sự nghiệp rộng mở trong thời gian tới. Đồng thời, bạn đang trong khoảng thời gian hoàng kim của năm nên bạn cần tận dụng tối ưu, làm việc chăm chỉ để thu về nhiều tài lộc.

Đường tình duyên của con giáp này sau ngày Noel vô cùng khởi sắc. Một số cặp đôi yêu nhau đang bàn tới chuyện "dọn về chung một nhà", các cặp vợ chồng có cơ hội hàn gắn tình cảm, thổi làn gió mới vào cuộc sống gia đình. Không chỉ vậy, người độc thân cũng có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè, người thân.

Con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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