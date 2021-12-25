Đúng 7 ngày nữa, những con giáp 'số đỏ' sau tiền vào 'như nước', vận may 'bủa vây', tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 25/12/2021 08:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tiền vào 'như nước', vận may 'bủa vây', tình duyên đỏ thắm đúng 7 ngày nữa.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ tích cực. Chính vì vậy, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, càng làm việc càng thành công. Đường tài lộc sáng sủa, thu được nhiều lợi ích về đầu tư, đa phần đều như ý. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của bạn thúc đẩy sự tăng lên của tiền bạc, chất lượng cuộc sống được nâng cao khiến ai cũng phải ghen tị.

Mối quan hệ tình cảm của bạn cũng được thúc đẩy trong tuần mới này nhờ những buổi hẹn hò và những hành động đầy quan tâm từ người ấy. Ngoài ra, bạn sẽ có một thể trạng tuyệt vời để làm mọi điều mình thích trong thời gian sắp tới.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người thuộc con giáp này thường có tính cách ôn hòa, biết cách xây dựng những mối quan hệ xã giao. Do đó, bạn lại có thêm quý nhân phù trợ, tạo nên những cơ hội đầy hứa hẹn. Dù bạn là người làm công ăn lương hay đầu tư thì đều có khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy lên kế hoạch hẹn hò.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này được sao Cát Tinh chiếu nên làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Bên cạnh đó, sau một khoảng thời gian làm việc, bạn mua sắm những món đồ mình thích như một cách tự thưởng cho những vất vả trước đó không hề sai. Tình hình sức khoẻ của bạn rất tốt, lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng với mọi thử thách trong công việc cũng như cuộc sống. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 15 ngày nữa, 3 con giáp 'số đỏ' sau sẽ như 'cá chép hoá rồng', tiền tài nhiều vô kể, tình duyên lên hương

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