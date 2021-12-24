Bắt đầu từ ngày 27/12/2021, những con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Tâm linh - Tử vi 24/12/2021 07:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "hổ mọc thêm cánh", gặp gỡ được quý nhân, tiền tài "ngập két" bắt đầu từ ngày 27/12/2021.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ tích cực. Chính vì vậy, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, càng làm việc càng thành công. Đường tài lộc sáng sủa, thu được nhiều lợi ích về đầu tư, đa phần đều như ý. Song song đó, bạn hãy quản lý sức khoẻ của mình bởi vì công việc sắp tới sẽ rất nhiều.

Chuyện tình cảm của những người thuộc con giáp này luôn vô vàn các sắc màu. Sự đáng yêu, chủ động giúp người đàng độc thân dễ dàng tìm được ý trung nhân cho mình. Những cặp đôi yêu nhau sẽ có nhiều thời gian dành cho mau hơn, nhất là vào những dịp lễ đặc biệt.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người thuộc con giáp này thường có tính cách nhẹ nhàng, lịch thiệp, sống tình cảm đến nỗi đôi khi bị chê cảm tính nhưng nhìn chung là thân thiện, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của bạn thúc đẩy sự tăng lên của tiền bạc, chất lượng cuộc sống được nâng cao khiến ai cũng phải ghen tị.

Bên cạnh đó, con giáp này sẽ thăng hoa về tình cảm, đặc biệt vận đào hoa trong tuần này dồi dào không ngừng, có người đang thầm thương trộm nhớ. Đặc biệt, đối với những người đang tìm kiếm ý trung nhân, sau bao nỗ lực sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con rắn "mở cửa" đã gặp quý nhân, công việc và tiền tài lên như diều gặp gió. Bạn làm việc gì cũng được giúp đỡ nên thuận lợi gặt hái được mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, bạn biết nhìn hoàn cảnh, hiểu được tình huống và nắm lấy cơ hội là những điều bạn cần để tâm hơn trong năm 2022.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Và ngay cả khi bạn đang tận hưởng cuộc sống độc thân thì bạn cũng sẽ cảm nhận được sự lãng mạn đang dâng đầy lên trong mình. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy lên kế hoạch hẹn hò.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ ngày 26/12/2021, những con giáp 'số đỏ' sau quý nhân phù trợ, tiền về tay 'tự sinh sôi', tình cảm êm ấm

Bắt đầu từ ngày 26/12/2021, những con giáp 'số đỏ' sau quý nhân phù trợ, tiền về tay 'tự sinh sôi', tình cảm êm ấm

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây quý nhân phù trợ, tiền về tay 'tự sinh sôi", tình cảm êm ấm bắt đầu từ ngày 26/12/2021.

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