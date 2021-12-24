Đúng 15 ngày nữa, 3 con giáp 'số đỏ' sau sẽ như 'cá chép hoá rồng', tiền tài nhiều vô kể, tình duyên lên hương

Tâm linh - Tử vi 24/12/2021 10:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "cá chép hoá rồng", tiền tài nhiều vô kể, tình duyên lên hương trong 15 ngày tới.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này có tài lộc nhân đôi, "sải cánh bay cao" trong sự nghiệp. Bạn làm đâu trúng đó, đầu tư đâu, sinh lời đó nên cuộc sống ngày càng khởi sắc. Với những người làm công ăn lương, bạn được cấp trên tin tưởng giao cho những công việc, dự án mới. Tập trung làm việc, cố gắng hết mình, con giáp này đạt được thành tích tốt, có cơ hội gia tăng thu nhập.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn sẽ lên hương bất ngờ khi bạn và 1 nửa của mình đã tìm được tiếng nói chung. Thậm chí, quyết định đưa mối quan hệ lên 1 tầm cao mới, gắn bó với nhau cả đời.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tài lộc của con giáp này sẽ vượng và đạt được như mong muốn. Bạn được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc tăng tiến từng ngày, tài khoản nhảy số liên tục. Sự may mắn của bạn sẽ còn kéo dài trong thời gian tới, con giáp này sẽ sớm có cuộc sống viên mãn, giàu có. Đồng thời, bạn biết tận dụng triệt để khả năng của bản thân để góp sức cho thành công trong tương lai.

Những cặp đôi sẽ cảm thấy tình cảm sâu sắc hơn và muốn dành cho nhau nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ xảy ra khi bạn vẫn hướng về người ấy của mình. Những người mới sẽ xuất hiện, dù trong công việc hay cuộc sống, và đó cũng là những cám dỗ thử thách tình cảm của bạn. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người thuộc con giáp này là những người kiên trì, vững vàng, đáng tin cậy, đã làm gì là sẽ có trách nhiệm đến cùng, không bỏ dở giữa chừng, do đó, họ được yêu mến và tin tưởng cả trong công việc lẫn cuộc sống. Đồng thời, bạn sẽ có nhiều cơ hội tốt để cải thiện công việc mà mình đang theo đuổi. Một sự thay đổi tích cực sẽ đến với bạn ngay từ đầu năm và giúp bạn có thêm một nguồn thu cực ổn định. Ngoài ra, với những người làm kinh doanh thì đây sẽ làm một năm thành công lớn cho bạn. 

Đối với vận trình tình cảm, vận đào hoa cực thịnh cho những tuổi Mùi đang độc thân. Trong 15 ngày tới, bạn sẽ gặp gỡ được nhiều người mới, có khả năng sẽ tìm kiếm được một nửa còn thiếu nếu bạn sẵn sàng mở lòng. Bạn nên cho những người cá tính khác bạn hoặc không phải gu có cơ hội trò chuyện, tìm hiểu bạn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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