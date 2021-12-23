Bước sang năm 2022, những con giáp 'cầu được ước thấy' sẽ tiền đầy túi, tình đầy tim

Sang năm sắp tới, con giáp may mắn này sẽ không ngừng "chảy" vào túi, được trời ban nhiều phước lành. Tài chính đảm bảo, công việc kinh doanh ngày càng vững vàng. Nếu được mời gọi tham gia công tác từ thiện, bạn nên tìm hiểu để ủng hộ. Khi được làm một cách chân thành, giúp đỡ người cần giúp vừa tạo nên phước lành, vừa khiến bạn bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Trong chuyện tình cảm, mọi việc cũng tiến triển rất nhanh. Những người độc thân có thể tùy theo hoàn cảnh mà đưa ra quyết định phù hợp, nhưng đừng nghĩ người kia sẽ chờ đợi mình mãi mãi.

Tuổi Dậu

Con giáp này được sao Cát Tinh chiếu nên làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Vận trình của bạn khá ổn, nhất là với những người còn đang "cô đơn lẻ bóng". Bạn cần chủ động thể hiện tình cảm của bản thân với đối tượng mà mình yêu thích. Việc dũng cảm theo đuổi tình cảm sẽ giúp cho bạn có được cơ hội và sự chủ động thể hiện với người ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có địa chi là Hợi Thủy cùng với Thái Tuế tạo thành cục diện Hợi Dần tương hợp hóa mộc. Đồng thời, lại có cục diện lục hợp nên con giáp này có nhiều cơ hội phát huy được hết tài năng của bản thân, từ đó khẳng định vị thế trong công việc. Do đó, công việc của bạn sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ, kết quả thu về lại rực rỡ và thành công gấp bội năm trước.

Đây là giai đoạn chuyện tình cảm của bạn nở rộ, người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó. Các cặp đôi cũng ngày càng hòa hợp, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người khiến ai nấy phải trầm trồ, ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.